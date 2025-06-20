Анна Серова выступит с презентацией проектов "Лига мам" и "Дети Солнца" на ПМЭФ 20 июня
Она расскажет об их реализации в Алтайском крае
20 июня 2025, 18:15, ИА Амител
Анна Серова, глава регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта и координатор всероссийского проекта "Герои с нашего двора!" в Алтайском крае, а также руководитель АНО "Спортивная хроника" 20 июня выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с презентацией проектов "Лига мам" и "Дети Солнца". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".
"Лига мам"
"Лига Мам" – социально значимый проект, организованный АНО "Спортивная хроника". Он стартовал в Алтайском крае в 2024 году. Направлен на вовлечение в спортивные и досуговые мероприятия женщин в возрасте от 18 до 65 лет.
Особое внимание в рамках проекта уделяют поддержке матерей из семей участников СВО, а также многодетных и воспитывающих детей с инвалидностью. Празднование первой годовщины проекта состоялось 25 мая в Барнауле и собрало более 500 участниц из разных регионов РФ.
"Дети Солнца"
Инклюзивный проект "Дети Солнца" запустила организация "Спортивная хроника" в ноябре 2021 года. Его цель – поддержать людей с синдромом Дауна. Проект направлен на устранение социальных, физических и психологических препятствий, с которыми сталкиваются эти люди, и способствует их успешной адаптации и интеграции в общество. Важная часть проекта – приобщение участников к здоровому образу жизни, физической активности и спорту.
В рамках "Детей Солнца" функционирует футбольная команда мальчиков и девочек с синдромом Дауна. Там они занимаются адаптивной физической культурой с элементами футбола. В программу тренировок входит технико-тактическая и общефизическая подготовка, разработанная для улучшения физического развития детей и подростков с особенностями здоровья, а также для расширения их знаний и интереса к футболу.
Кроме того, проект активно вовлекает в процесс родителей юных участников. Тренировки и другие мероприятия, которые организуют "Дети Солнца", не только помогают ребятам социализироваться, а также повышают осведомленность общества о том, как правильно взаимодействовать с людьми с синдромом Дауна.
18:42:34 20-06-2025
Ах какая у Анны прекрасная сумочка за 400 тысяч рублей. Мне, воспитателю детского сада нужно целый год работать, чтобы на такую заработать. Ну это если я не буду есть и пить.
18:54:49 20-06-2025
Мать из лиги (18:42:34 20-06-2025) Ах какая у Анны прекрасная сумочка за 400 тысяч рублей. Мне,...
А где вы сумку разглядели? На фото ее не наблюдается вроде бы. Ну и если вашего годового дохода на такую сумку хватит, значит у вас доход поболее 30 тысяч в месяц. А вокруг все жалуются, что мол в детских садах мрот получают...
19:04:58 20-06-2025
Мать из лиги (18:42:34 20-06-2025) Ах какая у Анны прекрасная сумочка за 400 тысяч рублей. Мне,... это да. сейчас этих волонтерствующих волонтеров как коучей и спихологинь.
эту тему они оседлали плотно.
11:40:03 21-06-2025
Про сумочку, которой нет на фото явно какая-то завистница пишет. Видимо сексуально неудовлетворенная, а Аня молодец, благим делом занимается.
13:58:23 21-06-2025
Николь Чемоданова (11:40:03 21-06-2025) Про сумочку, которой нет на фото явно какая-то завистница пи... Сумочку её Собчак на всю страну показала. И Анечка ваша чуток охренела, когда Ксения Анатольевна её подколола. Видать, сумочка-то на пожертвования и гранты куплена. В качестве благодарности самой себе.
15:29:15 21-06-2025
Жертвователь (13:58:23 21-06-2025) Сумочку её Собчак на всю страну показала. И Анечка ваша чуто... ага, тоже видела. Даже Собчак офигела от сумки: "Что, прям не стесняетесь?"
11:56:42 21-06-2025
Еще одна впихать в головы хочет, что отклонения - это норма.
16:45:27 21-06-2025
А кому нужна эта ваша "социализация"?