Анна Серова выступит с презентацией проектов "Лига мам" и "Дети Солнца" на ПМЭФ 20 июня

Она расскажет об их реализации в Алтайском крае

20 июня 2025, 18:15, ИА Амител

Фото: предоставлено Анной Серовой

Анна Серова, глава регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта и координатор всероссийского проекта "Герои с нашего двора!" в Алтайском крае, а также руководитель АНО "Спортивная хроника" 20 июня выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с презентацией проектов "Лига мам" и "Дети Солнца". Об этом сообщает ИА "Атмосфера".

"Лига мам"

"Лига Мам" – социально значимый проект, организованный АНО "Спортивная хроника". Он стартовал в Алтайском крае в 2024 году. Направлен на вовлечение в спортивные и досуговые мероприятия женщин в возрасте от 18 до 65 лет.

Особое внимание в рамках проекта уделяют поддержке матерей из семей участников СВО, а также многодетных и воспитывающих детей с инвалидностью. Празднование первой годовщины проекта состоялось 25 мая в Барнауле и собрало более 500 участниц из разных регионов РФ.

"Дети Солнца"

Инклюзивный проект "Дети Солнца" запустила организация "Спортивная хроника" в ноябре 2021 года. Его цель – поддержать людей с синдромом Дауна. Проект направлен на устранение социальных, физических и психологических препятствий, с которыми сталкиваются эти люди, и способствует их успешной адаптации и интеграции в общество. Важная часть проекта – приобщение участников к здоровому образу жизни, физической активности и спорту.

В рамках "Детей Солнца" функционирует футбольная команда мальчиков и девочек с синдромом Дауна. Там они занимаются адаптивной физической культурой с элементами футбола. В программу тренировок входит технико-тактическая и общефизическая подготовка, разработанная для улучшения физического развития детей и подростков с особенностями здоровья, а также для расширения их знаний и интереса к футболу.

Кроме того, проект активно вовлекает в процесс родителей юных участников. Тренировки и другие мероприятия, которые организуют "Дети Солнца", не только помогают ребятам социализироваться, а также повышают осведомленность общества о том, как правильно взаимодействовать с людьми с синдромом Дауна.