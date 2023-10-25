Аномально теплая погода ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни
Температура воздуха в некоторых регионах России будет на 6-13 градусов выше нормы
25 октября 2023, 18:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Несколько регионов России в ближайшие дни накроет аномальное тепло. Температура воздуха будет на 6-13 градусов выше нормы.
Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в число регионов, по которым "ударит" октябрьское тепло, входят Алтайский край и Республика Алтай. Температура воздуха здесь может быть выше нормы на 6-11 градусов.
Тепло также затронет и ряд других сибирских регионов, но местами, по прогнозам специалистов, ожидается аномальный холод. Впрочем, Сибири "холодные прогнозы", что удивительно, не коснутся.
17:55:12 26-10-2023
Балтуны, такая погода не анлмальна для нас если есть мозги , то вы должны помнить осень 2009 года, тогда , 2 декабря выпал снег в горах, мы как раз ехали по Чуйскому тракту, через 3 дня были солнечными и тёплыми,то есть 5-6 декабря возвращаясь из горного мы заставит ещё в Барнауле тепло, а утром, лег снег и пришла зима в Барнауле, и это только, что я помню, а сколько их этих аномальных лет было не перечесть,.