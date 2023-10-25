Аномально теплая погода ожидается в Алтайском крае в ближайшие дни

Температура воздуха в некоторых регионах России будет на 6-13 градусов выше нормы

25 октября 2023, 18:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Несколько регионов России в ближайшие дни накроет аномальное тепло. Температура воздуха будет на 6-13 градусов выше нормы.

Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в число регионов, по которым "ударит" октябрьское тепло, входят Алтайский край и Республика Алтай. Температура воздуха здесь может быть выше нормы на 6-11 градусов.

Тепло также затронет и ряд других сибирских регионов, но местами, по прогнозам специалистов, ожидается аномальный холод. Впрочем, Сибири "холодные прогнозы", что удивительно, не коснутся.