Аномальная жара. О погоде в Алтайском крае 1 июня

Очень тёплая погода задержится в регионе на несколько дней

01 июня 2023, 06:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае начинается период аномальной жары. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

В крае температура воздуха 1 июня составит от +25 до +30 градусов. В предгорьях будет холоднее: от +19 до +24°С. Осадков не ожидается.

Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, местами по югу порывы до 17 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +25...+27 градусов. Без осадков.

Ветер восточный, 4-9 метров в секунду.