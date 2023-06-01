Аномальная жара. О погоде в Алтайском крае 1 июня
Очень тёплая погода задержится в регионе на несколько дней
01 июня 2023, 06:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае начинается период аномальной жары. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
В крае температура воздуха 1 июня составит от +25 до +30 градусов. В предгорьях будет холоднее: от +19 до +24°С. Осадков не ожидается.
Ветер восточный, 4-9 метров в секунду, местами по югу порывы до 17 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +25...+27 градусов. Без осадков.
Ветер восточный, 4-9 метров в секунду.
10:31:09 01-06-2023
А в чем аномальность?!! Для июня 30град. скорее нормально, чем аномально. Перестаньте бездумно штамповать заголовки.