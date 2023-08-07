Аномальная жара выше 40 градусов ударит по российским регионам
Также здесь ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс
07 августа 2023, 12:51, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Аномальная жара, при которой столбики термометров поднимутся выше отметки 40 градусов, ожидается в нескольких регионах страны. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, жара накроет Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье, а также Краснодарский край. Чуть менее жарко будет в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Здесь температурный максимум составит +37 градусов.
Вильфанд предупредил, что ультрафиолетовый индекс в этих регионах будет очень высоким, а вслед за жарой могут прийти дожди.
12:55:23 07-08-2023
Просохнут перед зимой.
13:01:05 07-08-2023
То есть раньше в России не было жары никогда)))
20:34:56 07-08-2023
Гость (13:01:05 07-08-2023) То есть раньше в России не было жары никогда)))... У нас зимой принято удивляться морозам, а летом - жаре :-)