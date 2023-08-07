Аномальная жара выше 40 градусов ударит по российским регионам

Также здесь ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс

07 августа 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аномальная жара, при которой столбики термометров поднимутся выше отметки 40 градусов, ожидается в нескольких регионах страны. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, жара накроет Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье, а также Краснодарский край. Чуть менее жарко будет в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Здесь температурный максимум составит +37 градусов.

Вильфанд предупредил, что ультрафиолетовый индекс в этих регионах будет очень высоким, а вслед за жарой могут прийти дожди.