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Аномальная жара выше 40 градусов ударит по российским регионам

Также здесь ожидается очень высокий ультрафиолетовый индекс

07 августа 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Аномальная жара, при которой столбики термометров поднимутся выше отметки 40 градусов, ожидается в нескольких регионах страны. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, жара накроет Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье, а также Краснодарский край. Чуть менее жарко будет в Белгородской, Курской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областях. Здесь температурный максимум составит +37 градусов.

Вильфанд предупредил, что ультрафиолетовый индекс в этих регионах будет очень высоким, а вслед за жарой могут прийти дожди.

Погода

Комментарии 3

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Олег

12:55:23 07-08-2023

Просохнут перед зимой.

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Гость

13:01:05 07-08-2023

То есть раньше в России не было жары никогда)))

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Гость

20:34:56 07-08-2023

Гость (13:01:05 07-08-2023) То есть раньше в России не было жары никогда)))... У нас зимой принято удивляться морозам, а летом - жаре :-)

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