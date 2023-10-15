Аномальное тепло накроет Сибирь в ближайшее время

Значительное потепление ожидается сразу в нескольких регионах России

15 октября 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В ближайшие дни аномально жаркая температура придет в несколько российских регионов. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в список этих регионов войдут и сибирские.

В частности, в Новосибирской и Омской областях температура воздуха 17 и 18 октября будет на 7-8 градусов выше нормы.

Средняя дневная температура, по прогнозам специалистов, установится на отметке от +13 до +16 градусов.