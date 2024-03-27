Аномальные морозы ожидаются в некоторых регионах Сибири
Местами температура может опуститься до -40 градусов
27 марта 2024, 07:57, ИА Амител
Дерево, покрытое инеем / Фото: pxhere.com
В некоторых регионах России, включая сибирские, ожидаются аномальные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность", - сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.
Он отметил, что серьезное похолодание ожидается в Ненецком автономном округе, республике Коми, Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском автономном округе.
Также температура снизится Красноярском крае, Бурятии и Забайкалье.
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