Аномальные морозы ожидаются в некоторых регионах Сибири

Местами температура может опуститься до -40 градусов

27 марта 2024, 07:57, ИА Амител

Дерево, покрытое инеем / Фото: pxhere.com

В некоторых регионах России, включая сибирские, ожидаются аномальные морозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность", - сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

Он отметил, что серьезное похолодание ожидается в Ненецком автономном округе, республике Коми, Ямало-Ненецком АО и Ханты-Мансийском автономном округе.

Также температура снизится Красноярском крае, Бурятии и Забайкалье.