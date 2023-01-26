Банк выпустил книгу, которая расскажет всё об открытии современного агростартапа

26 января 2023, 15:40, ИА Амител

Фото: РСХБ

В День российского студенчества библиотека алтайского аграрного университета пополнилась несколькими экземплярами эксклюзивного бизнес-издания Россельхозбанка "Фермерство для начинающих". Красочный иллюстрированный справочник банк выпустил для тех, кто решил стать фермером – сменить свою профессию или продолжить семейную традицию земледелия. Семь книг на студенческом празднике в библиотеку передал директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Издание позволяет сориентироваться в различных направлениях и видах фермерского бизнеса. Здесь много информации о том, как организовать современное хозяйство, есть дорожная карта организации агростартапа и практический опыт реальных фермеров. Книга даёт советы по составлению бизнес-плана, регистрации бизнеса, выбору системы налогообложения, а также рекомендации по поиску рынков сбыта, маркетингу и продвижению, в том числе с использованием современных цифровых платформ.

За выпуск иллюстрированного пособия отвечало корпоративное издательство Россельхозбанка "Агрокредит-Информ" при консультативной поддержке ведущих специалистов отрасли.

"Книга "Фермерство для начинающих" является весьма своевременным изданием, сосредоточившим на своих страницах самую актуальную информацию и алгоритмы действий для начинающих фермеров. Для студентов АлтГАУ книга имеет дополнительное значение, потому что мы на протяжении ряда лет участвуем в конкурсе, проводимом совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, "Начинающий фермер". И эта книга может стать настольной для студенческих команд, разрабатывающих свои оригинальные проекты. Книга займёт своё место в библиотеке нашего университета и будет доступна для всех студентов и преподавателей", – отметил ректор АлтГАУ Николай Колпаков.

Россельхозбанк уделяет особое внимание поддержке талантливой молодёжи и формированию кадрового резерва для АПК. В этом году банк расширил стипендиальную программу для учащихся аграрных вузов, включив в них и аспирантов. Кроме того, в апреле 2022 года РСХБ запустил платформу "Я в агро". На ней представлены крупные работодатели сектора и тысячи вакансий в АПК. Также РСХБ проводит агрохакатоны, а осенью 2022 года впервые организовал конкурс проектов "Агролидеры России". К нему присоединились более 2,5 тыс. студентов более чем из 70 специализированных учебных заведений страны.

"Многие знают наш совместный с Алтайским ГАУ проект "Школа фермера", который реализуется при поддержке Минсельхоза. В прошлом году обучение прошли 38 слушателей, а всего за два года – 70 человек, четверо получили гранты на развитие бизнеса. Актуальная современная книга "Фермерство для начинающих" в студенческой библиотеке АГАУ – ещё одно практическое наполнение нашего сотрудничества с вузом и вклада в будущее алтайского села", – прокомментировал Николай Бойко.АО "Россельхозбанк"

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