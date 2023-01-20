Регистрация товарного знака в 4 шага: как это сделать, не выходя из дома

Онлайн-сервис Brand-Search.ru поможет избежать долгого и утомительного хождения по инстанциям

20 января 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

Зарегистрированный товарный знак гарантирует компании узнаваемость, а значит, повышает заинтересованность со стороны потенциальных покупателей. Придумать и официально получить собственный товарный знак – процедура достаточно долгая и рутинная. По крайней мере, так было до тех пор, пока не появился онлайн-сервис Brand-Search.ru, с помощью которого оформление происходит в четыре простых шага.

Основное преимущество ресурса в том, что отправить заявку на регистрацию товарного знака можно в формате онлайн. Хождения по многочисленным инстанциям и подготовки огромного количества бумаг не требуется.

Пошаговая инструкция

Сначала требуется регистрация на портале и авторизация в личном кабинете. Кроме того, перед тем как отправить заявку, стоит проверить придуманное вами наименование. Эта функция доступна здесь же и абсолютно бесплатна. Это поможет избежать потери времени, если ваше название не соответствует требованиям (например, по причине плагиата).

Вносим наименование товарного знака, логотип (при наличии) и ОГРН. Остальное сервис заполнит автоматически. Работа с классами МКТУ. Подбор можно доверить сервису или вбить классы вручную. Здесь же можно увидеть итоговую сумму госпошлин, которая рассчитывается автоматически с учётом количества выбранных классов. Выбор подходящего тарифа. Сервис автоматически рассчитывает общую стоимость услуги с учётом выбранного тарифа и итоговой суммы госпошлин. При наличии промокодов ими можно воспользоваться на этом этапе. Прежде чем выбрать конкретный, вы можете ознакомиться с включёнными в каждый пакет опциями. Выбор подходящего способа оплаты. Доступна оплата онлайн тремя способами, а также безналичный расчёт.



После прохождения всех шагов заявка отправляется квалифицированным патентным поверенным – сотрудникам сервиса Brand-Search.ru. Благодаря автоматизации почти всех процессов регистрация товарного знака требует минимум времени и усилий.

ООО "ФПБ Гардиум"

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