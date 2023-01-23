Банк подвёл итоги кредитования малого и среднего бизнеса в 2022 году

23 января 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: АО "Россельхозбанк"

За 2022 год Россельхозбанк выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредитов на общую сумму 295,3 млрд рублей, что на 21,7 млрд рублей, или 7,9%, больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Более 90% от общего объёма кредитования, а именно 276,1 млрд рублей, банк направил на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в АПК. Это на 13,8% больше, чем в 2021 году, а в денежном выражении рост составил 33,5 млрд руб.

Больше всего денег получили аграрии, занимающимся растениеводством (59%) и животноводством, в т. ч. смешанным растениеводством-животноводством (19%). Сумма их кредитов составила 162,8 млрд рублей и 52,5 млрд рублей соответственно. Большая доля финансовой поддержки за 2022 год также пришлась на заёмщиков пищевой и перерабатывающей промышленности (7%). Объём кредитных средств, направленный этой отрасли за 2022 год, – 19,7 млрд рублей.

Для малого и среднего бизнеса в РСХБ есть программа льготного кредитования исполнителей СПК (сельскохозяйственных производственных кооперативов). Такой кредит могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители, предприниматели, занимающиеся переработкой сельхозпродукции, компании, инвестирующие в портовую инфраструктуру и оптово-распределительные центры. А также любые организации, занимающиеся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, вне зависимости от доли в обороте.

Россельхозбанк предоставляет множество инвестиционных программ кредитования. Это программы на приобретение техники и оборудования, земельных участков, коммерческой недвижимости, молодняка сельскохозяйственных животных, а также коммерческую ипотеку.

"Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений деятельности РСХБ. Наибольшая доля среди клиентов данного сегмента приходится на отрасль АПК. Принимая во внимание изменения и новые вызовы, с которыми бизнесу пришлось столкнуться за последний год, банк разработал льготные программы, направленные на поддержку и развитие деятельности МСП в сельском хозяйстве", – отметил директор департамента малого и среднего бизнеса Россельхозбанка Алексей Истомин.

Истомин добавил, что в банке можно подобрать льготный кредит на пополнение оборотных средств, кредиты на сезонные работы, на развитие бизнеса и другие цели, связанные с непосредственной деятельностью компании, как для ИП и КФХ, так и ООО.

АО "Россельхозбанк"

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