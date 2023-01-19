В какое время года лучше отдыхать в Москве

Рассмотрим преимущества и недостатки отдыха в столице летом, зимой и в межсезонье

19 января 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: freepik.com

Красота и величие российской столицы впечатляют в любое время года. Те, кто уже отдыхал в Москве, часто стараются вернуться в город в тот же сезон, в который они путешествовали. Расскажем об особенностях отдыха в разное время года.

Отдых летом

Изучение исторического и культурного наследия российской столицы обычно связано с длительным пребыванием на открытом воздухе. Поэтому наиболее комфортными месяцами для путешествия считаются июнь, июль, август. Однако многим, наоборот, трудно долго гулять по жаре и духоте. И вот тут прогулки на теплоходе по Москве в летнее время точно будут кстати.

Ещё от зноя можно спрятаться в многочисленных кафе или озеленённых парках. Но из-за огромного наплыва туристов, который приходится именно на лето, отдохнуть в тишине и уединении вряд ли получится.

Тем не менее обилие зелени и большое число открытых развлекательных площадок делают лето отличным сезоном для поездки. Прекрасно подходят для отдыха в столице также май и сентябрь – в эти периоды в туристических местах тише и свободнее, а погода тёплая, но не жаркая.

Зимнее путешествие

В холодное время года, особенно при наличии снега, город погружается в атмосферу сказки – особенно в туристических местах. Гости города с удовольствием посещают катки, парки отдыха, площади. В преддверии Нового года и в январе столица встречает праздничным убранством и огромным количеством развлечений для детей и взрослых.

Поскольку длительные прогулки в холодное время года нравятся не всем, число культурных событий возрастает в разы. Музеи, театры, концертные залы и другие заведения стараются привлечь гостей интересными мероприятиями.

Отдых в межсезонье

Поздней осенью и ранней весной в столице довольно сыро и серо, но если запастись тёплой одеждой и непромокаемой обувью, прогулки вполне возможны. В межсезонье нет очередей в музеях, на выставках, у входа в архитектурные комплексы, что для многих является важным преимуществом. Культурная жизнь, несмотря на плохую погоду, продолжается. А из-за низкого спроса жильё можно найти по более доступным ценам, чем летом или в период новогодних праздников.

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