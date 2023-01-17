Всегда актуальное IT. Куда отдать учиться ребёнка в новом году

Если вы уверены, что будущее за цифровыми технологиями, приходите в компьютерную академию "Топ"

17 января 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: freepik.com

В IT-индустрии ежегодно появляются новые направления. 3D-моделирование, принтинг, робототехника, облачные технологии, дополненная и виртуальная реальность – лишь часть современных и перспективных отраслей. При этом освоить их может даже школьник. Это даст ему необходимую базу для старта в IT.

В Барнауле перспективным цифровым технологиям обучают в компьютерной академии "Топ". Занятия ведут практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми.

"Обучение в академии охватывает все основные области IT. В чём талантлив ребёнок, с какой профессией ему стоит связать будущее – здесь раскроют потенциал каждого. Создание сайтов, web-дизайн и программирование, разработка компьютерных игр, анимация – это не просто модные направления, потребность в таких специалистах растёт каждый год", – отметили в академии "Топ".

Обучение в "Топ" поможет развить интеллектуальный потенциал ребёнка. Даже если он не захочет стать программистом или web-дизайнером, полученные знания пригодятся в учёбе. Информационные технологии помогают лучше понимать физику, математику, логику, естествознание. Ребёнок будет прекрасно ориентироваться в современном цифровом мире.

В ближайшую субботу, 21 января 2022 года, в компьютерной академии пройдёт мастер-класс для детей по 3D-моделированию по игре Minecraft. Это отличная возможность познакомиться с учебным процессом, преподавателями, самой площадкой.

В программе:

пять главных инструментов для создания 3D-персонажей;

как создать свой 3D-персонаж с нуля;

семь технологий, которые нужно освоить, чтобы начать заниматься 3D-моделированием;

презентация для родителей – "Увлечения детей 7-14 лет: тренды 2023";

презентация программы "Малая компьютерная академия".

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.



Компьютерная академия "ТОП" (АНО ДПО "Академия ТОП", филиал "Академия ТОП Барнаул")

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

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