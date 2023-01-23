По итогам 2022 года показатель составил 90%

23 января 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: Tele2

Сотрудники Tele2 прошли независимый пульс-опрос вовлечённости персонала. Партнёром исследования стала крупная консалтинговая компания Axes Management, которая специализируется на количественных и качественных исследованиях персонала, оценке и HR-аналитике. Агентство ориентируется на объективные количественные показатели с использованием передовых международных методик и бенчмаркинга.

Индекс вовлечённости сотрудников Tele2 по итогам 2022 года составил 90%. Это на 3% выше, чем результаты оператора в 2021 году, и на 7% выше внешнего бенчмарка по уровню вовлечённости среди лучших мировых работодателей за 2022 год. Это показывает мотивацию сотрудников и их готовность делать больше ожидаемого, выполнять свою работу как можно лучше, что напрямую влияет на финансовые результаты бизнеса. Индекс благополучия и индекс карьерного развития в Tele2 также выросли по сравнению с прошлым годом и составили 85% (+4% к 2021) и 83% (+1% к 2021) соответственно.

В прошлом году в Tele2 впервые внедрили в исследование вовлечённости новый индекс: степень готовности учиться новому и применять это в работе (Learning Agility). Показатель оценивает усилия компании и её руководителей в сфере создания возможностей для обучения и профессионального развития, а также усилия самих сотрудников по реализации этих возможностей. По итогам команда Tele2 высоко оценила этот показатель – он достиг уровня 88%.

"Мотивированная команда напрямую влияет на производительность труда, на бизнес-результаты и их устойчивость. Мы знаем это, поэтому ежегодно проводим исследования, после чего вырабатываем план действий по повышению вовлечённости по подразделениям и в целом по компании. Высокий индекс вовлечённости в Tele2 говорит о том, что наши усилия заметны и важны для команды. Быть лучшим работодателем – наша стратегическая задача, и мы продолжаем ей следовать", – отметила заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2 Елена Иванова.Елена Иванова также добавила, что важную часть работы составляет забота о сотрудниках. Обеспечение социального пакета и его расширение, персонализация льгот, гибкая компенсационная структура, психологическая и юридическая поддержка – всё это особенно актуально во времена серьёзных внешних изменений.