Ансамбль "Алтай" выступит с концертами в Великом Новгороде и Тихвине

Государственный молодежный ансамбль песни и танца подготовил насыщенную программу

13 октября 2023, 17:35, ИА Амител

15 и 16 октября 2023 года состоятся гастрольные показы ансамбля "Алтай" в рамках федеральной программы "Мы – Россия" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации. Программу реализует ФГБУК "Росконцерт".

15 октября ансамбль песни и танца "Алтай" выступит на сцене Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского (Великий Новгород).

16 октября состоится показ на сцене Дворца культуры имени Римского-Корсакова в городе Тихвин (Ленинградская область).

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