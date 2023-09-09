Ансамбль песни и танца "Алтай" открыл новый сезон

Губернатор Виктор Томенко выразил уверенность, что сезон будет успешным

09 сентября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко / t.me/tomenko_22

Ансамбль песни и танца "Алтай" 8 сентября открыл новый сезон спектаклями "Алеко" и "Рахманинов", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Приятно наблюдать за развитием и творческими успехами "Алтая", который недавно отпраздновал 12-летие и хорошо известен не только в нашем крае, но и за его пределами. Артисты гастролируют по всей России и знают, что зрители всегда очень тепло встречают наш коллектив", – написал глава региона в телеграм-канале.

Он напомнил, что в 2023 году "Алтай" представлял Алтайский край в Индии, на Дальнем Востоке, а совсем недавно артисты выступали и в районах региона.

Губернатор выразил уверенность, что и новый сезон также будет успешным, и пообещал, что правительство края продолжит поддерживать творческие проекты коллектива.