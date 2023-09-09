Ансамбль песни и танца "Алтай" открыл новый сезон
Губернатор Виктор Томенко выразил уверенность, что сезон будет успешным
09 сентября 2023, 09:00, ИА Амител
Ансамбль песни и танца "Алтай" 8 сентября открыл новый сезон спектаклями "Алеко" и "Рахманинов", сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
"Приятно наблюдать за развитием и творческими успехами "Алтая", который недавно отпраздновал 12-летие и хорошо известен не только в нашем крае, но и за его пределами. Артисты гастролируют по всей России и знают, что зрители всегда очень тепло встречают наш коллектив", – написал глава региона в телеграм-канале.
Он напомнил, что в 2023 году "Алтай" представлял Алтайский край в Индии, на Дальнем Востоке, а совсем недавно артисты выступали и в районах региона.
Губернатор выразил уверенность, что и новый сезон также будет успешным, и пообещал, что правительство края продолжит поддерживать творческие проекты коллектива.
09:14:49 09-09-2023
На чьи средства содержится этот аншлаговый коллектив?
13:42:14 09-09-2023
Гость (09:14:49 09-09-2023) На чьи средства содержится этот аншлаговый коллектив? ... Ну на налоги с твоей минималки, с которой вы хотите и медицину и образование бесплатное и ещё много чего
12:00:27 09-09-2023
мы не когда так не жили, голова идет кругом!!! праздники, кластеры, танцы, салюты, выборы, ярмарки!!! вот оно настоящее счастье!!! нас поэтому и не любят западники, потому что завидуют
13:32:28 09-09-2023
Гость (12:00:27 09-09-2023) мы не когда так не жили, голова идет кругом!!! праздники, кл... Не любят за неграмотность. "Не когда" по-русски не пишут.
16:02:45 09-09-2023
Гость (12:00:27 09-09-2023) мы не когда так не жили, голова идет кругом!!! праздники, кл... Пир во время чумы