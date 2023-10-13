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Аншлаг и предложение руки и сердца. Как прошел концерт Басты в Барнауле

В ходе исполнения треков Вакуленко признался, что недавно на выступлении повредил ногу, из-за чего теперь хромает

13 октября 2023, 21:15, ИА Амител

Сегодня в Барнауле выступил рэпер Василий Вакуленко, более известный публике под псевдонимом Баста. Его приезд вызвал аншлаг в "Титов Арене", а само выступление не оставило зрителей равнодушными.

В ходе исполнения треков Вакуленко признался, что недавно на выступлении повредил ногу, из-за чего теперь хромает. "Оттанцевал", – пошутил Баста.

Однако концерт стал уникальным не только из-за выступления рэпера. Во время мероприятия барнаулец сделал предложение своей девушке. Для этого он вышел на сцену. Разумеется, невеста согласилась.

Барнаул Хорошие новости

Комментарии 3

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Гость

21:37:01 13-10-2023

Как всё прошло креативно. Хромой Вася и хлопчик, которому не отказали ...

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Из серии

21:46:27 13-10-2023

-" Милый Вася, я снялася, в этом платье голубом. Не в котором отдалася, а совсем,совсем в другом..." )))

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Гость

19:09:04 16-10-2023

43 года мужику, а он все рэперок!

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