Он призвал россиян отказаться от этих лекарств

17 октября 2026, 13:35, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что в России необходимо ужесточить назначение антидепрессантов, ведь, по его мнению, они приводят к самоубийствам, алкоголизму и ЛГБТ*, считает он. Об этом пишет "Газета.Ru".

"К великому сожалению, в нашей стране вместе с тараканами развелись лжепсихологи, которые назначают направо-налево антидепрессанты. Люди насмотрелись американской гадости и жрут всякие антидепрессанты, а потом что? А потом самоубийство, алкоголизм и гомосексуализм* возникает", — заявил депутат.

Милонов считает, что нужно более строго контролировать их выдачу, и препараты могут быть назначены только психиатром.

Кроме того, депутат уверен, что депрессия возникает из-за употребления спиртного.

"А вообще россиянам хотел бы посоветовать не есть эти препараты, меньше пить, потому что они пьют алкоголь, а потом в депрессию впадают, то есть в похмелье. Ну не пейте, не курите — и вам тогда не понадобятся никакие ваши эти "Атараксы", — заключил он.

Согласно ФЗ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", антидепрессанты и транквилизаторы могут выписывать психиатры, неврологи и наркологи. Психологи не входят в список специалистов, выписывающих рецептурные препараты.

*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ