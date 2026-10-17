Антидепрессанты приводят россиян к ЛГБТ* и самоубийствам, заявил депутат Госдумы
Он призвал россиян отказаться от этих лекарств
17 октября 2026, 13:35, ИА Амител
Депутат Госдумы Виталий Милонов уверен, что в России необходимо ужесточить назначение антидепрессантов, ведь, по его мнению, они приводят к самоубийствам, алкоголизму и ЛГБТ*, считает он. Об этом пишет "Газета.Ru".
"К великому сожалению, в нашей стране вместе с тараканами развелись лжепсихологи, которые назначают направо-налево антидепрессанты. Люди насмотрелись американской гадости и жрут всякие антидепрессанты, а потом что? А потом самоубийство, алкоголизм и гомосексуализм* возникает", — заявил депутат.
Милонов считает, что нужно более строго контролировать их выдачу, и препараты могут быть назначены только психиатром.
Кроме того, депутат уверен, что депрессия возникает из-за употребления спиртного.
"А вообще россиянам хотел бы посоветовать не есть эти препараты, меньше пить, потому что они пьют алкоголь, а потом в депрессию впадают, то есть в похмелье. Ну не пейте, не курите — и вам тогда не понадобятся никакие ваши эти "Атараксы", — заключил он.
Согласно ФЗ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", антидепрессанты и транквилизаторы могут выписывать психиатры, неврологи и наркологи. Психологи не входят в список специалистов, выписывающих рецептурные препараты.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
13:40:11 17-10-2026
Почему ЭТО всё ещё занимает место в ГД?
13:46:21 17-10-2026
Эх, господин Милонов! Наивный вы человек! Очевидно, думское кресло, где так уютно дремать, думский буфет с деликатесами по советским ценам и нехилая думская зарплата позволяют вам мыслить таким образом. А вы пожалуйте к нам в глубинку, поживите месяцок с семьей на МРОТ, за который вы голосуете, повпахивайте по 12 часов в день. побегайте по подработкам в выходные - может, и поймете, откуда берется депрессия. И почему бабы рожать не хотят. Если, конечно, выживете...
14:08:13 17-10-2026
Пью эти "Атараксы" почти пять лет , жить стало лучше, жить стало веселей, назначал психиатр!!! 🤗😜
14:12:59 17-10-2026
Про наш шоу-бизнес не сказал.
15:21:59 17-10-2026
запретить лжепсихологов ?
- нет
15:27:26 17-10-2026
Правильно, лучше пить и ширяться. Тогда все будет отлично.
15:36:07 17-10-2026
на себе испытал ?
16:17:18 17-10-2026
Да и вообще всё это от неверия Иисус говорил, что если будете иметь веру с горчичное зерно ничего невозможного не будет для вас. И вот где мы сейчас
23:38:31 17-10-2026
Ну Атаракс не антидепрессант, а нейролептик и психологи не выписывают таблетки они не врачи, они учителя, зачем говорить о том в чем даже на базовом уровне не разбираешься.
07:33:05 18-10-2026
Собственное прошлое Милонне не дает покоя. А как же Грешники в Питере?
11:12:28 18-10-2026
Милонов заявил так во время работы в Госдуме с трибуны ?
Вообще-то Милонов много чего говорит за 24 часа в сутки , о всём что сказал Милонов надо в газетах писать ?
Тогда Милонов станет популярней и известней чем Алла Пугачёва и Максим Галкин .
Только ваши тезисы Милонов , только ваши фразы , только ваши фотографии и только ваши видео 24 часа в сутки на нашем канале под названием "Милонов и К" для публики ...
18:50:34 19-10-2026
Наконец хоть кто-то правильные мысли высказывает. Раньше в России не было этих западных лекарств и люди жили счастливо. А теперь каждый второй сидит на этих лекарствах, так ещё и гомосексуалист(
Страшно детей на улицу отпускать в эти годы