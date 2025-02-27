Антиспам МТС заблокировал более 55 млн звонков в Алтайском крае

Сколько ненужных звонков не получили абоненты в прошлом году

27 февраля 2025, 14:15, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано нейросетью Dall-E

Сервис "Защитник" от МТС заблокировал 55 миллионов спам-звонков жителям Алтайского края за 2024 год. Этого количества хватило бы почти на 20 лет нежелательных вызовов, уточнили в пресс-службе компании.



Чаще всего спам-звонки жителям региона поступали в августе. В целом за прошлый год сервис заблокировал более 10 млн нежелательных вызовов, что в два раза превышает показатели за предыдущий год. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе составила около 12 секунд. При этом до одного из жителей Алтайского края мошенники пытались дозвониться рекордное количество раз: на его номер поступило более 25 тысяч вызовов.

Чаще всего жителям края пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, коллекторы и финансовые организации.

Антиспам-защита с помощью ИИ-технологий может предупредить о возможной опасности прямо во время разговора с мошенником, если он все же состоялся.

"Телефонные мошенники с каждым годом придумывают все более ухищренные способы обмана клиентов, а количество таких звонков, к сожалению, постоянно растет. Операторы работают над тем, чтобы защищать абонентов от нежелательных звонков или предупреждать о возможном спаме, а также помочь в предотвращении более серьезных последствий – краже средств или персональных данных", – прокомментировал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Но призвал абонентов не забывать, что все-таки самое главное – это бдительность самого человека. Только соблюдая нехитрые правила осторожности можно избежать серьезных неприятностей, подчеркнул он.