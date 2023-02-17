Антитеррористические учения пройдут в Алтайском крае 17 февраля

Тренировочные мероприятия состоятся в Тальменке

17 февраля 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае пройдут плановые антитеррористические учения в пятницу, 17 февраля, сообщили в телеграм-канале регионального управления СК.

Тренировку проведут с 09:00 до 15:00 в посёлке Тальменка, где краевой оперштаб отработает "первоочередные мероприятия по противодействию возможным террористическим атакам на объектах транспорта".

"Возможно частичное блокирование движения на участках улиц Вокзальная и Кирова административного центра Тальменского района. На расписание железнодорожного транспорта и междугородних автобусов учения не повлияют", – подчеркнули в ведомстве.

Жителей просят соблюдать спокойствие, выполнять установки от силовиков в районе проведения учений и при необходимости содействовать им.