В корпорации творчества EventCorpLife рассказали о признаках выгорания и как с ним бороться

16 мая 2023, 06:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSapqsBLaV

Фото: корпорация творчества EventCorpLife

Казалось бы, работа в event*-индустрии не может быть скучной: многозадачность, дедлайны, ответственность, при этом постоянные креативные штурмы и знакомства с интересными людьми. Однако вдохновение в один миг может исчезнуть, и кажется, больше нет сил для работы.

Как понять, что именно сейчас наступило выгорание?

"Вам кажется, что круче быть не может. Вы живёте любимым делом каждый день. Наслаждаетесь этим. Но в один момент всё меняется. Ещё вчера внутри пылало, а сегодня – пустота. Почему? Что произошло? Всё просто – это эмоциональное выгорание", – рассказывает руководитель корпорации творчества EventCorpLife* Виктория Романова.Она подчёркивает, что важно поймать это состояние на первых этапах, чтобы оно не успело отразиться ни на психоэмоциональном состоянии, ни на работе, ни на личной жизни.

Три основных признака эмоционального выгорания:

АпатияРабота больше не приносит удовольствия. Всё ранее интересное превращается в рутину. Ничего не хочется. И всё это щедро сдабривается плохим самочувствием, сонливостью или, наоборот, бессонницей. Циничность и агрессияВы начинаете срываться на всех вокруг. Любая мелочь раздражает, а забота коллег кажется бесполезной суетой. Теряется мотивация. Неуверенность в себе и ненависть к работеПривет, синдром самозванца. Да, именно так. Кажется, что вы – полный ноль, а коллеги делают всё гораздо лучше. Профессия вдруг становится ненавистной.

Как справиться с эмоциональным выгоранием?

Виктория Романова поделилась простыми, но рабочими советами:

засыпать до 23:00;

проводить время на свежем воздухе;

заниматься спортом;

наладить питание;

радовать себя мелочами;

найти хобби, которое поможет снять напряжение;

взять отпуск и как следует отдохнуть;

оставлять работу на работе.

Старайтесь не запускать ситуацию и помните, что в жизни, помимо работы, есть ещё много всего интересного.

*Event ("Ивент") – от англ. событие; EventCorpLife ("ИнвентКорпЛайф").

Корпорация творчества EventCorpLife

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