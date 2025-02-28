Впрочем, погода бывает непредсказуемой

28 февраля 2025, 11:50, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Весна – начало нового трудового сезона для аграриев. Подготовка к посеву культур уже начинается. Будущий урожай во многом зависит от погодных условий. И в том числе в весенний период, поскольку скорость таяния снега влияет на состояние почвы, а температура воздуха – на сохранность растений.

Предварительными прогнозами на весну с радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поделился заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов на краевой агрономической конференции по подготовке к сезонным полевым работам, прошедшей в Барнауле.

Он отметил, что в этом году запасы снега в поймах рек на 20–30% превышают показатели прошлого года. Уровень влажности снега станет понятен после 15 марта, а продуктивная влага находится на хорошем уровне. Лукьянов подчеркнул, что многое будет зависеть от характера весны: если она окажется ранней, талые воды могут быстро уйти.

"Обещают, что март будет немножко прохладнее обычного. Но с учетом того, что Пасха 20 апреля – вроде и не ранняя, но и не поздняя, где-то в серединке, – вскрытие рек обещают, как обычно говорят, 6–8 апреля. Но мы предполагаем, что будет немножко раньше, потому что толщина льда незначительная. Уже кое-где переправы мы закрываем, чтобы не потонули с машинами. Думаем, что промоины будут пораньше. Поэтому, считаю, 4, 6 апреля, где-то здесь, на уровне Барнаула вскрытие Оби начнется и по другим рекам пройдет", – рассказал Лукьянов.

Более точный прогноз погоды в весенние месяцы Алтайский гидрометцентр опубликует к 15 марта. Александр Лукьянов напомнил, что погода бывает непредсказуемой: прошлогодняя история с подтоплениями в Михайловском районе и Ракитах это показала.