Апрельская жара. О погоде в Алтайском крае 13 апреля

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с

13 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До +18 градусов ожидается по югу Алтайского края днём 13 апреля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, в целом по краю воздух прогреется от +8 до +13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с.

В Барнауле от +10 до +12 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.