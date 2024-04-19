Апрельская жара. О погоде в Алтайском крае днем 19 апреля
В отдельных районах пройдет дождь
19 апреля 2024, 06:01, ИА Амител
Облака в небесах / Фото: unsplash.com
От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 19 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле ожидается от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
10:43:58 19-04-2024
Ну и где без осадков? Давно дождь идёт😂😂😂
11:01:11 19-04-2024
Наш гидрометцентр вечно не в тему, кругом дождь..............