Апрельская жара. О погоде в Алтайском крае днем 19 апреля

В отдельных районах пройдет дождь

19 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Облака в небесах / Фото: unsplash.com

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 19 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.