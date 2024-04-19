НОВОСТИПогода в Барнауле

Апрельская жара. О погоде в Алтайском крае днем 19 апреля

В отдельных районах пройдет дождь

19 апреля 2024, 06:01, ИА Амител

Облака в небесах / Фото: unsplash.com
Облака в небесах / Фото: unsplash.com

От +16 до +21 градуса ожидается в Алтайском крае днем 19 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +16 до +18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Комментарии 2

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Сергей

10:43:58 19-04-2024

Ну и где без осадков? Давно дождь идёт😂😂😂

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Маша

11:01:11 19-04-2024

Наш гидрометцентр вечно не в тему, кругом дождь..............

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