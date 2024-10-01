"Аптеки Алтая" получат нового директора

Начальником станет Марина Годова

01 октября 2024, 14:40, Александра Черданцева

Аптека / Фото: mrsiraphol on Freepik

У Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая" меняется руководитель. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, предыдущий директор – Ольга Халковская - ушла с поста две недели назад. На ее место планируют назначить Марину Годову.

Кандидатуру Годовой рекомендовал алтайский Минздрав, однако окончательное решение будут принимать депутаты краевого Заксобрания на сессии 2 октября. И, судя по всему, примут. Ее планируют поддержать как минимум единороссы, коммунисты и социалисты.

Годова уже работает в "Аптеках Алтая", она была заместителем директора, а после ухода с поста руководителя стала исполняющей обязанности.

Напомним, Ольгу Халковскую назначили в марте 2020 года, тогда она носила фамилию Калита.