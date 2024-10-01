"Аптеки Алтая" получат нового директора
Начальником станет Марина Годова
01 октября 2024, 14:40, Александра Черданцева
У Алтайского краевого государственного унитарного предприятия "Аптеки Алтая" меняется руководитель. Как сообщили amic.ru в региональном Минздраве, предыдущий директор – Ольга Халковская - ушла с поста две недели назад. На ее место планируют назначить Марину Годову.
Кандидатуру Годовой рекомендовал алтайский Минздрав, однако окончательное решение будут принимать депутаты краевого Заксобрания на сессии 2 октября. И, судя по всему, примут. Ее планируют поддержать как минимум единороссы, коммунисты и социалисты.
Годова уже работает в "Аптеках Алтая", она была заместителем директора, а после ухода с поста руководителя стала исполняющей обязанности.
Напомним, Ольгу Халковскую назначили в марте 2020 года, тогда она носила фамилию Калита.
15:00:49 01-10-2024
Лучше бы Эвалар с их фуфлом закрыли. Люди, зачем туда ходите? Все "лекарства" - фейк за большие деньги!
15:41:21 01-10-2024
Гость (15:00:49 01-10-2024) Лучше бы Эвалар с их фуфлом закрыли. Люди, зачем туда ходите... Не покупай, какие проблемы ? Это из той же серии жалоб почему по твоему видаку порнуху показывают ?
19:13:23 01-10-2024
Гость (15:00:49 01-10-2024) Лучше бы Эвалар с их фуфлом закрыли. Люди, зачем туда ходите... у Э. действительно есть ужасные БАДы ( из- за парочки я оказывалась в больницах и очень много негатива в их сторону слышала от врачей), но есть и отличные работающие не хуже заокеанских аналогов. так что не надо ля-ля. не нравится- не покупайте.
15:40:17 01-10-2024
Может хоть эта порядок наведет, а то полный бардак в их сети аптек- время работы всех пунктов выдачи льготных лекарств с 9 и до 17, в выходные не работают, как туда успевать работающему ? Приходится отпрашиваться. Вы для людей работаете или так формально числитесь ?
21:44:19 01-10-2024
Гость (15:40:17 01-10-2024) Может хоть эта порядок наведет, а то полный бардак в их сети... очень плохо работают, особенно обед . На 2 минуты старый человек опоздал - выгнали и заставили ЧАС ждать. Бессовестные тетки, я им желаю к их 80 годам такого же отношения, как они относятся сейчас к пожилым людям и уважаемым гражданам города
19:16:53 01-10-2024
все местные старички ходят аптеку на углу Строителей и Ленина, до сих пор считая ее государственной,но там такие цены, что кровь из глаз, если честно. а вот график работы вполне себе государственный.