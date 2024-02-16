Араб унизил жительницу Новосибирской области, которая добивалась его возвращения в РФ
Пара общалась с помощью переводчика и вскоре иностранец решил приехать к возлюбленной в Сибирь, однако счастливую жизнь разрушили приставы
16 февраля 2024, 10:45, ИА Амител
Жительница Новосибирской области Лилия Зобова влюбилась в иностранца. Мужчина приехал к ней в Татарск из Алжира, но, как сообщает "КП-Новосибирск", любовь разрушили судебные приставы. Они выслали араба из страны из-за просроченной визы.
Лилия познакомилась с Фати в 2020 году, когда ей было 36 лет. Мужчина жил в Алжире и сам написал россиянке. Пара общалась с помощью переводчика и вскоре иностранец решил приехать к возлюбленной в Сибирь. Для этого он продал машину и с пересадками добрался до Татарска – через Москву и Омск.
"Мы его на перроне в Омске встречали. Помню ту встречу: сразу его узнала. Как не узнать, он же моя родная душа! Мы обнялись, он в телефоне сразу настрочил, дал прочитать перевод: "Я очень рад, что мы с тобой встретились", – рассказала Зобова.Пара прожила вместе несколько месяцев. Однако вскоре к ним заглянули приставы, которые выслали Фати из страны из-за просроченной визы. Лилия сначала хотела поехать в Алжир и стала планировать поездку. За помощью в сборе средств и поддержкой она пошла на один из федеральных каналов, где редакторы вскрыли горькую правду. Они написали иностранцу под видом девушек, желающих познакомиться, – алжирец отказываться от предложений не стал, но просил дам организовать встречу самим, поскольку у него денег нет.
"Я лишился всего из-за пьющей женщины", – заявил Фати на передаче, намекая на Лилию.Женщина не ожидала такого предательства. Она вернулась в Татарск и больше никогда не писала арабу. С иностранцами она больше не знакомится и теперь хочет найти русского человека – надежного и умного.
10:53:58 16-02-2024
восток дело тонкое. нашим.....это не понять.
18:39:01 16-02-2024
Гость (10:53:58 16-02-2024) восток дело тонкое. нашим.....это не понять.... Алжир сильно западнее России.
10:58:16 16-02-2024
- хочет найти русского человека – надежного и умного... . Она себя сильно переоценить, суда по фото. Ей бы какого нибудь старичка-гастербайтера, гулящего, но честного.
11:04:53 16-02-2024
наивная тетка. поделом
11:08:34 16-02-2024
с кошками пусть живёт
12:34:27 16-02-2024
т.е. вы тут будете "пусть говорят" пересказывать?
13:32:07 16-02-2024
Лилия сначала хотела поехать в Алжир и стала планировать поездку. За помощью в сборе средств и поддержкой она пошла на один из федеральных каналов, ------ и что, находятся такие, кто на это отдает свои средства?!😲
14:05:47 16-02-2024
хочет найти русского человека – надежного и умного... Зачем ветреной дуре надежный и умный русский человек, не понимаю))))
14:09:58 16-02-2024
Какая то вымышленная история...звучит так, по крайней мере
14:59:41 16-02-2024
Гость (14:09:58 16-02-2024) Какая то вымышленная история...звучит так, по крайней мере ... Ну почему же, обычная очередная чернильница.