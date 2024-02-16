Араб унизил жительницу Новосибирской области, которая добивалась его возвращения в РФ

Пара общалась с помощью переводчика и вскоре иностранец решил приехать к возлюбленной в Сибирь, однако счастливую жизнь разрушили приставы

16 февраля 2024, 10:45, ИА Амител

Пара прожила вместе около полугода / Фото: "КП-Новосибирск"

Жительница Новосибирской области Лилия Зобова влюбилась в иностранца. Мужчина приехал к ней в Татарск из Алжира, но, как сообщает "КП-Новосибирск", любовь разрушили судебные приставы. Они выслали араба из страны из-за просроченной визы.

Лилия познакомилась с Фати в 2020 году, когда ей было 36 лет. Мужчина жил в Алжире и сам написал россиянке. Пара общалась с помощью переводчика и вскоре иностранец решил приехать к возлюбленной в Сибирь. Для этого он продал машину и с пересадками добрался до Татарска – через Москву и Омск.

"Мы его на перроне в Омске встречали. Помню ту встречу: сразу его узнала. Как не узнать, он же моя родная душа! Мы обнялись, он в телефоне сразу настрочил, дал прочитать перевод: "Я очень рад, что мы с тобой встретились", – рассказала Зобова.Пара прожила вместе несколько месяцев. Однако вскоре к ним заглянули приставы, которые выслали Фати из страны из-за просроченной визы. Лилия сначала хотела поехать в Алжир и стала планировать поездку. За помощью в сборе средств и поддержкой она пошла на один из федеральных каналов, где редакторы вскрыли горькую правду. Они написали иностранцу под видом девушек, желающих познакомиться, – алжирец отказываться от предложений не стал, но просил дам организовать встречу самим, поскольку у него денег нет.

"Я лишился всего из-за пьющей женщины", – заявил Фати на передаче, намекая на Лилию.Женщина не ожидала такого предательства. Она вернулась в Татарск и больше никогда не писала арабу. С иностранцами она больше не знакомится и теперь хочет найти русского человека – надежного и умного.