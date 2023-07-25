Аренда или покупка авто под такси в кредит: разбираем плюсы и минусы

Рассказываем, на какие важные аспекты стоит обратить внимание

25 июля 2023, 17:00, ИА Амител LjN8K8mY5

Такси / Фото: wirestock / freepik.com

Для работы в такси необходимо иметь автомобиль. Но что делать, если в распоряжении нет собственного транспортного средства (ТС)? В этом случае актуальным вариантом становится аренда или покупка авто под такси в кредит в Москве. Рассмотрим, какой же вариант стоит предпочесть. Информация будет актуальна и для жителей других городов.

Юридический аспект

При оформлении договора аренды ежемесячный платеж перечисляют владельцу авто, а при покупке машины в кредит – банку. В первом случае сумма обычно меньше, что может быть плюсом, особенно если заработок небольшой.

Но стоит понимать, что покупка в кредит подразумевает переход права собственности на ТС к покупателю (после полной выплаты долга), а аренда – нет.

Альтернативный вариант – аренда с правом выкупа. Но тогда платеж будет заметно выше, чем в случае с банковским кредитом, поскольку владельцу важно получить всю сумму как можно быстрее.

Дополнительные параметры

Поскольку эксплуатация автомобиля связана с многочисленными дополнительными расходами, важно сравнить аренду и покупку в кредит по другим параметрам:

Условия. К заемщику банки предъявляют ряд условий: возраст, водительский стаж, наличие официального дохода и т.д. Также важно обратить внимание на размер первоначального взноса. Кроме того, можно воспользоваться льготными программами, которые позволяют существенно сэкономить. Доход. При аренде сумма выплат небольшая, поэтому справляться с долговой нагрузкой проще. Соответственно, текущий чистый доход будет выше. Страхование. При аренде этот вопрос – зона ответственности владельца авто. При покупке машины в кредит необходим полис каско, поскольку ТС находится в залоге у банка. ОСАГО не полностью защищает водителя от последствий ДТП. Расходы на обслуживание. Полностью или частично возложены на арендодателя, а при покупке авто в кредит лежат на собственнике ТС.

Основное преимущество покупки автомобиля в кредит – переход ТС в собственность после выплаты долга. Более того, существуют разные программы автокредитования, в том числе и такие, когда автомобиль покупают для использования в качестве такси.

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