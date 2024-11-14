Аренда или покупка жилья. Что сейчас выгоднее?
И как не попасться на уловки мошенников
14 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8JwJgU
Вопрос о том, что лучше – арендовать или купить жилье, волнует многих людей, особенно в условиях изменений на рынке недвижимости. Эксперт по недвижимости агентства "Жилфонд" Екатерина Исайченко рассказала о преимуществах и недостатках аренды и ипотеки.
Аренда
Преимущества аренды:
- Гибкость. Аренда позволяет быстро менять место жительства. Удобно для тех, кто часто переезжает по работе или хочет пожить в разных районах города.
- Меньше первоначальные затраты. Для аренды не требуется значительных вложений на старте, достаточно внести деньги за первый месяц аренды и залог.
- Нет долговых обязательств. Арендаторы не платят ипотеку. Если финансовое положение ухудшится, можно просто прекратить аренду.
- Нет забот о ремонте. Именно арендодатель отвечает за текущий ремонт и обслуживание жилья.
Недостатки аренды:
- Отсутствие собственности. Платя аренду, вы не становитесь владельцем недвижимости.
- Постоянные расходы. Арендная плата может увеличиваться с каждым годом, что делает долгосрочную аренду менее предсказуемой в финансовом плане.
- Ограниченные возможности. Вы не всегда сможете поменять интерьер по своему вкусу или сделать ремонт.
- Неопределенность. Арендодатель может в любой момент решить продать квартиру или не продлить договор аренды.
И, конечно, главный минус на рынке аренды – мошенники.
Какие мошенники?
Сейчас на рынке аренды высокий спрос, разбирают все, даже в отдаленных районах и по высоким ценам. На таком высоком спросе активизировались мошенники. Несколько советов от Екатерины Исайченко, которые уберегут будущих арендаторов:
1. Будьте внимательнее при работе с агрегаторами.
Как только вы "засветили" свой телефон на агрегаторе, вам могут начать звонить с разными предложениями, в том числе и фейковыми.
2. Не ведитесь на "заманухи".
Если видите волшебный вариант: квартира в центре за 15 тыс. рублей в месяц, то знайте, что таких цен просто не бывает. Очень вероятно, что такое объявление разместили, чтобы вы позвонили, а там дальше может быть несколько разных мошеннических схем.
3. Обращайтесь в известные агентства.
Оставьте заявку в надежном агентстве, которое давно на рынке недвижимости, зарекомендовало себя, дорожит своей репутацией и брендом.
4. Не давайте предоплату.
Как правило, надежный риелтор берет оплату только по факту.
5. Обязательно оформляйте договор.
Когда вы выбрали квартиру, обязательно оформите договор найма. Изучите его, проверьте правоустанавливающие документы собственника и только потом подписывайте, а уже затем делайте оплату.
Если вам нужна квартира для долгосрочной аренды, приходите в агентство "Жилфонд". Здесь вам подберут вариант, в котором вам будет спокойно, уютно и хорошо.
Покупка жилья
Преимущества ипотеки:
- Собственность. При покупке жилья вы становитесь его владельцем, что дает возможность распоряжаться недвижимостью.
- Капитализация. Со временем стоимость недвижимости растет, значит, накапливается ваш капитал.
- Стабильность. Имея собственное жилье, вы защищены от повышения арендной платы и можете планировать будущее более уверенно.
- Возможность улучшения условий. Всегда можно делать ремонт и улучшения в своем жилье, что повысит его стоимость и комфорт.
Недостатки ипотеки:
- Финансовые обязательства. Ипотека – это долг на многие годы, что может стать бременем в случае изменения финансового положения. Но если платежи стали вас сильно напрягать, всегда можно обратиться в агентство недвижимости "Жилфонд", его специалисты имеют большой опыт продажи ипотечных квартир.
- Первоначальные затраты. Для покупки жилья необходимо внести первоначальный взнос, что требует наличия сбережений.
- Ремонт и обслуживание. Владельцы жилья несут ответственность за все "доделки" и "переделки", а иногда это значительные затраты времени и денег.
Помощь профессионала – залог успеха в любом деле, а тем более в таком важном, как выбор недвижимости. Воспользуйтесь помощью специалистов агентства недвижимости "Жилфонд", способных защитить ваши интересы на всех этапах сделки и на всех направлениях рынка: аренда, ипотека, загородная недвижимость и межрегиональные сделки.
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10:12:44 14-11-2024
ахаха. жилфон рассказывает про мошенничество)
11:34:48 14-11-2024
гость (10:12:44 14-11-2024) ахаха. жилфон рассказывает про мошенничество)...
Смешно, правда же. Они наверное всем алтайским отделением ходят в суд поддерживать свою коллегу. Пытаются переобуться прямо в полёте. Приводят очевидные и невероятные доводы в пользу покупки или аренды жилья. А главного, сознательно пытаются не замечать и даже отрицать. Весь рынок недвижимости был надут кредитными (заёмными) деньгами, компрессор этих средств перестал работать. Вваленные средства сдулись в одни и те же карманы банкиров, девелоперов и таких прокладок в виде АН. Потенциальные рабы (ипотечники), те кто должен будет отрабатывать десятилетиями вброшенные дутые кредитные деньги, разобраны рабовладельцами (банкирами, девелоперами) на несколько поколений вперёд. Теперь бы, чтобы выжить, осознать всё и сделать вывод, что нужно возвращаться к обычным рыночным отношениям, к тем средствам которыми располагают потенциальные покупатели и арендаторы, соотношению спроса и предложения. Нет смысла сейчас раздувать рынок аренды, компрессор больше не дует. Вы всучили ипотеку всем, и тем кто хотел, и даже тем кто не хотел, и не планировал ... но попал.
10:52:20 14-11-2024
Чтобы не говорили, посредники в жилье - лишние прокладки. Так же как и автосалоны, которые скупают у населения авто, красят губы, и продают дороже другому населению. Типа через салон надёжнее брать )) сомневаетесь в чём то - обратитесь к юристам.
11:23:03 14-11-2024
Гость (10:52:20 14-11-2024) Чтобы не говорили, посредники в жилье - лишние прокладки. Та... Если автосалон делает дефектовку, техобслуживание, дает какую-то гарантию - почему бы и нет?
11:33:53 14-11-2024
звонили мне с жилфонда молодые "риелторы", давайте уйдем от налогов путем занижения стоимости. Давайте вы снимете объявление, и отдадите объект в нашу "базу!" мы с вами поработаем. Давайте подпишете ДКП, а деньги потом через месяц... Я посмеялся и вежливо отказался. Вы людей по объявлению набираете? Жулье сплошное. Зачем нужны риэлторы, если есть нотариусы? Есть юристы, которые сопровождают сделку. Есть банк, который делает защиту титула? Зачем вы нужны? Свою комиссию накинуть к цене объекта недвижимости и зависнуть на продаже? А потом через пол года выносить мозг клиенту, чтобы он снижал цену?
04:17:59 16-11-2024
Они снйчас положили деньги под % , и оплачивают аренду+ копят