Защита обжаловала арест директора соццентра "Рубикон", где отравились постояльцы

Адвокаты хотят смягчить меру пресечения

05 декабря 2024, 10:50, ИА Амител

Судейский молот / Фото: Wesley Tingey / unsplash.com

Защита директора алтайского социального центра "Рубикон", где от массового отравления погибли люди, обжаловала его арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Бибекина, адвоката обвиняемого.

"Апелляционная жалоба подана в суд первой инстанции. [Защита просит] более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста (ст. 107 УПК РФ) или запрета определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ)", – сообщил адвокат информационному агентству.

Октябрьский районный суд Барнаула отправил директора "Рубикона" Алика Гельфенбайна под арест до 28 января 2025 года.

Ранее стало известно, что число жертв массового отравления в соццентре достигло семи. В стационарах остаются 24 пациента: трое тяжелых, десять в состоянии легкой степени тяжести, еще десять – в состоянии средней степени тяжести. У пострадавших диагностирован острый инфекционный гастроэнтероколит. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").