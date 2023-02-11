Аргентина начала отзывать ВНЖ россиян, получивших его после рождения детей

Если человек проведёт в стране лишь месяц, то впоследствии ему откажут на суде по гражданству

11 февраля 2023, 11:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Миграционная служба Аргентины начала приостанавливать и отменять действие вида на жительство россиян, получивших его через рождение ребёнка, но не оставшихся жить в стране. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно.

"То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребёнок – аргентинец, но при этом провели больше времени за пределами (Аргентины), чем внутри (страны)", – сказала Кариньяно.

Таким образом, когда в суде будет рассматриваться вопрос об аргентинском гражданстве для россиянина, миграционная служба подаст данные, что вид на жительство был приостановлен, потому что данный человек "провёл месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал", пояснила она.