Архитектор раскритиковал фасады новых высоток, которые строят в центре Барнаула

Алексей Квасов считает их "моральной устаревшими"

06 апреля 2024, 06:31, ИА Амител

Фото: строительство дома в Барнауле/amic.ru

Один из самых модных барнаульских архитекторов Алексей Квасов раскритиковал дизайн новых высотных жилищных комплексов, которые возводят в центре города. По его мнению, архитектура всех новостроек морально устарела.

"Не понимаю, почему до сих пор строятся объекты, которые имеют структуру 90-х годов? Мимикрия или пародия на историческую среду. Мы почему-то экспериментируем с хорошими объектами где-то на выселках", - заявил Алексей Квасов на круглом столе по перспективной застройке Барнаула, организованном "Сибирской медиагруппой".

Архитектор добавил, что подрастающее поколение барнаульцев хочет жить в современном городе, поэтому застройщикам и архитекторам необходимо постоянно учиться. В качестве примера Алексей Квасов предложил посмотреть на страны Европы, где строят удобные и комфортные жилые комплексы.

"Нужно учиться, перенимать новое, идти современным путем: объекты в Праге или Берлине соблюдают масштаб, ритмику, но делают все на современных основаниях", - уверен архитектор.

Отметим, в 2022 году Алексей Квасов победил в конкурсе лучших новых архитектурных объектов Барнаула с проектом микрорайона "Лапландия"