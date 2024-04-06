Архитектор раскритиковал фасады новых высоток, которые строят в центре Барнаула
Алексей Квасов считает их "моральной устаревшими"
06 апреля 2024, 06:31, ИА Амител
Один из самых модных барнаульских архитекторов Алексей Квасов раскритиковал дизайн новых высотных жилищных комплексов, которые возводят в центре города. По его мнению, архитектура всех новостроек морально устарела.
"Не понимаю, почему до сих пор строятся объекты, которые имеют структуру 90-х годов? Мимикрия или пародия на историческую среду. Мы почему-то экспериментируем с хорошими объектами где-то на выселках", - заявил Алексей Квасов на круглом столе по перспективной застройке Барнаула, организованном "Сибирской медиагруппой".
Архитектор добавил, что подрастающее поколение барнаульцев хочет жить в современном городе, поэтому застройщикам и архитекторам необходимо постоянно учиться. В качестве примера Алексей Квасов предложил посмотреть на страны Европы, где строят удобные и комфортные жилые комплексы.
"Нужно учиться, перенимать новое, идти современным путем: объекты в Праге или Берлине соблюдают масштаб, ритмику, но делают все на современных основаниях", - уверен архитектор.
Отметим, в 2022 году Алексей Квасов победил в конкурсе лучших новых архитектурных объектов Барнаула с проектом микрорайона "Лапландия"
06:51:36 06-04-2024
чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в центре Вены или Праги свои архитектурные эксперименты и живёт с кем и в чем хочет.
07:59:44 06-04-2024
Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... У тебя надо интернет отобрать. "Чтобы как в СССР!"
09:15:46 06-04-2024
Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... Иногент?
11:35:07 06-04-2024
Гость (09:15:46 06-04-2024) Иногент?... самый настоящий!
12:03:48 06-04-2024
Гость (09:15:46 06-04-2024) Иногент?... Просто провокатор товарищь майор
09:29:47 06-04-2024
Так что весь наш архитектурно-градо строительный коллектив пора дружным строем отправить на пенсию.
А товарища Ребята без Элен, который оставил первый комментарий, как раз таки и выслать в те места, где он сможет воплотить все свои нетрадиционные фантазии.
11:33:14 06-04-2024
Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... Квасов один из немногих, действительно талантливых архитекторов в нашем городе, к тому же достойный человек. Его Лапландия положительно выделяется на фоне остального шутовского пестрого убожества, которым загадили весь город. А ты хочешь очередного нашего хорошего специалиста, которому не все равно на родной город, выгнать из страны! Видимо ты "засланный/ная" как раз из за бугра, что бы гадить тут и предлагать контрпродуктивные меры под каждым постом, что бы все у нас еще хуже было! Вот кого надо на иноагенство проверять!
13:36:44 06-04-2024
Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... я так понимаю, что ты из тех пенсов что "сами не жили и вам не дадим"? А может это тебе чемодан, вокзал и родная Хацапетовка?
06:54:41 06-04-2024
Архитектор, поздно пить боржоми.
07:03:14 06-04-2024
Самый классный комментарий! Человек проснулся в 6 утра и выдал. Молодец!
07:41:24 06-04-2024
Как истинный барнаулец скажу - я хочу курить и кидать бычки с балкона, и парковать машину размесив газон, а какие там фасады мне неважно.
09:48:46 06-04-2024
Гость (07:41:24 06-04-2024) Как истинный барнаулец скажу - я хочу курить и кидать бы... Да точно, Я тоже так думаю, ещё хочу чтоб моя собака свободна спала на тех газонах которые не закатали машины!!!
09:59:41 06-04-2024
Человек с потока (09:48:46 06-04-2024) Да точно, Я тоже так думаю, ещё хочу чтоб моя собака свободн... не спала, а какала.
08:32:51 06-04-2024
Так и Барнаул не столица мира...
11:46:53 06-04-2024
Грыша (08:32:51 06-04-2024) Так и Барнаул не столица мира... ... Барнаул- столица края, это как столица штата, накладывает определенный административный статус. По численности населения, то бишь и размерам, мы равны Вашингтону, Сиэтлу, Лас-Вегасу, Бостону. Думаю, как выглядят эти города вы знаете... И возможно, вам будет интересно почитать о том, как влияет среда на формирование личности человека и его эмоциональное развитие. Многое станет понятно
09:15:51 06-04-2024
Хоть один вменяемый архитектор в городе. Реально строят один морально устаревший колхоз. Во всем городе нормально выглядят только два ЖК - Адалин на Семенова и Лапландия, которые действительно находятся на выселках. А в целом из застройщиков как раз таки только Адалин и можно выделить, у них что-то более-менее пристойное получается, на фоне остального дна.
Я много езжу по России, и мне неприятно сознавать, что некогда вполне даже прогрессивный по архитектуре город, беспробудно отстал, от того же Новосибирска.
10:27:48 06-04-2024
Днем с огнём (09:15:51 06-04-2024) Хоть один вменяемый архитектор в городе. Реально строят один... На Комсомольском еще есть неплохой новый квартал. По-моему на пересечении с Пролетарской.
09:51:11 06-04-2024
Ну да. Вон в Батуми на набережной турки настроили таких занятных домишек! Ау нас всюду прямоуголники брежневского периода, только кое-где раскрашенные.
13:06:39 06-04-2024
Гость (09:51:11 06-04-2024) Ну да. Вон в Батуми на набережной турки настроили таких заня... Ну и зачем нам здесь дома в восточном стиле? Давайте еще фанзы в городе понастроим.
15:31:14 06-04-2024
Гость (13:06:39 06-04-2024) Ну и зачем нам здесь дома в восточном стиле? Давайте еще фан... где ты там увидел в восточном стиле?
10:33:50 06-04-2024
Куда пропали белые собачьи какашки? Неужели собаки наших соседей стали лучше питаться.
12:02:18 06-04-2024
На балтийской х желтую построили и еще одну строят и как можно ближе к дороге чтоб ни дороги ни пешеходки и вокруг на газонах сраные машины ... Большое админ городу и глав архитектору...
13:41:05 06-04-2024
Сергей (12:02:18 06-04-2024) На балтийской х желтую построили и еще одну строят и как мож... этих элементов товарищи типа Ракшина и Шонии могут вертеть до сизого дыма - они никто в городе.
13:29:05 06-04-2024
Уважение! Архитектуру! Поднял злободневную тему! ...но желательно хотя бы старый центр оставили или застроили зданиями с меньшей этажность, ранее говорят Ленинский проспект проектировали архитекторы из Ленинграда и приятно смотреть на здания перекликающиющиеся архитектурно с Питером! ...фасады бы покачественнее ремонтировали или рестоврировали! И есть вопросы к строителям, многие жильцы гордяться своими домами новой застройки, вид дома, обделка входной группы, но когда лестиница где-то отдельно, площадка без окна и дневного света - это маленько другое! И на площадке квартир по 8-10 как в общежитии и одна две из них 2-3х комнатные, а остальные студии под сдачу - получаеться как на вокзале!) ...будет много не согласных, которых прошу сходить в дома 4-5 этажные где по 2-3 квартиры на площадке, цветы на подоконниках и чистота,при том жильцы друг с другом здороваються, а не как в многоэтажки один мусор у мосоропровода оставил,другой бычки в окно кидает,паркуеться на газона и т.д. Вы поймёте о чём я говорю. ...и раньше было понятие воспитание коллективом, общественностью,а сейчас все личности! С Уважением ко всем откланиваюсь!...
18:25:10 06-04-2024
Гость (11:46:53 06-04-2024) Барнаул- столица края, это как столица штата, накладывает оп... Юэсэй враг
14:15:46 07-04-2024
""Нужно учиться, перенимать новое, идти современным путем: объекты в Праге или Берлине соблюдают масштаб, ритмику"" - при чем тут учеба, если российский застройщик не будет платить росс.архитекторам как его берлинским коллегам? И так цены заоблачные на квартиры, с нормальным проектом под 300т за квадрат будет.
15:48:16 07-04-2024
А как же история?? Вы всё готовы разрушить, наши внуки и правнуки только на картинке будут изучать и думать как всё было прекрасно. Старый город должен быть старым!!! История любого город должна оставаться на века, с поддержанием этой истории!
19:19:46 07-04-2024
На дворе 21 век, а проекты домов так и не предусматривают места для размещения кондиционеров. Строят красивый дом, через год всё в белых писающих коробках.
А если честно, стройте любую дичь, только порядок в городе наведите, чтобы не было столько грязи и пыли. Технологии есть.
22:27:15 07-04-2024
Строят "Кудрово" и очень многим ,видимо эта "дичь "нравится.Увеличение пивных точек даёт прогнозируется результат.