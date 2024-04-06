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Архитектор раскритиковал фасады новых высоток, которые строят в центре Барнаула

Алексей Квасов считает их "моральной устаревшими"

06 апреля 2024, 06:31, ИА Амител

Фото: строительство дома в Барнауле/amic.ru
Фото: строительство дома в Барнауле/amic.ru

Один из самых модных барнаульских архитекторов Алексей Квасов раскритиковал дизайн новых высотных жилищных комплексов, которые возводят в центре города. По его мнению, архитектура всех новостроек морально устарела.

"Не понимаю, почему до сих пор строятся объекты, которые имеют структуру 90-х годов? Мимикрия или пародия на историческую среду. Мы почему-то экспериментируем с хорошими объектами где-то на выселках", - заявил Алексей Квасов на круглом столе по перспективной застройке Барнаула, организованном "Сибирской медиагруппой".

Архитектор добавил, что подрастающее поколение барнаульцев хочет жить в современном городе, поэтому застройщикам и архитекторам необходимо постоянно учиться. В качестве примера Алексей Квасов предложил посмотреть на страны Европы, где строят удобные и комфортные жилые комплексы.

"Нужно учиться, перенимать новое, идти современным путем: объекты в Праге или Берлине соблюдают масштаб, ритмику, но делают все на современных основаниях", - уверен архитектор.

Отметим, в 2022 году Алексей Квасов победил в конкурсе лучших новых архитектурных объектов Барнаула с проектом микрорайона "Лапландия"

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Барнаул строительство недвижимость архитектура

Комментарии 29

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Элен без ребят

06:51:36 06-04-2024

чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в центре Вены или Праги свои архитектурные эксперименты и живёт с кем и в чем хочет.

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Гость

07:59:44 06-04-2024

Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... У тебя надо интернет отобрать. "Чтобы как в СССР!"

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Гость

09:15:46 06-04-2024

Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... Иногент?

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Гость

11:35:07 06-04-2024

Гость (09:15:46 06-04-2024) Иногент?... самый настоящий!

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Гость

12:03:48 06-04-2024

Гость (09:15:46 06-04-2024) Иногент?... Просто провокатор товарищь майор

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Днем с огнём

09:29:47 06-04-2024

Так что весь наш архитектурно-градо строительный коллектив пора дружным строем отправить на пенсию.
А товарища Ребята без Элен, который оставил первый комментарий, как раз таки и выслать в те места, где он сможет воплотить все свои нетрадиционные фантазии.

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Гость

11:33:14 06-04-2024

Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... Квасов один из немногих, действительно талантливых архитекторов в нашем городе, к тому же достойный человек. Его Лапландия положительно выделяется на фоне остального шутовского пестрого убожества, которым загадили весь город. А ты хочешь очередного нашего хорошего специалиста, которому не все равно на родной город, выгнать из страны! Видимо ты "засланный/ная" как раз из за бугра, что бы гадить тут и предлагать контрпродуктивные меры под каждым постом, что бы все у нас еще хуже было! Вот кого надо на иноагенство проверять!

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Гость

13:36:44 06-04-2024

Элен без ребят (06:51:36 06-04-2024) чемодан, вокзал, современная Европа! пусть ставит там, в цен... я так понимаю, что ты из тех пенсов что "сами не жили и вам не дадим"? А может это тебе чемодан, вокзал и родная Хацапетовка?

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Гость

06:54:41 06-04-2024

Архитектор, поздно пить боржоми.

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Согласен

07:03:14 06-04-2024

Самый классный комментарий! Человек проснулся в 6 утра и выдал. Молодец!

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Гость

07:41:24 06-04-2024


Как истинный барнаулец скажу - я хочу курить и кидать бычки с балкона, и парковать машину размесив газон, а какие там фасады мне неважно.

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Человек с потока

09:48:46 06-04-2024

Гость (07:41:24 06-04-2024) Как истинный барнаулец скажу - я хочу курить и кидать бы... Да точно, Я тоже так думаю, ещё хочу чтоб моя собака свободна спала на тех газонах которые не закатали машины!!!

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Гость

09:59:41 06-04-2024

Человек с потока (09:48:46 06-04-2024) Да точно, Я тоже так думаю, ещё хочу чтоб моя собака свободн... не спала, а какала.

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Грыша

08:32:51 06-04-2024

Так и Барнаул не столица мира...

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Гость

11:46:53 06-04-2024

Грыша (08:32:51 06-04-2024) Так и Барнаул не столица мира... ... Барнаул- столица края, это как столица штата, накладывает определенный административный статус. По численности населения, то бишь и размерам, мы равны Вашингтону, Сиэтлу, Лас-Вегасу, Бостону. Думаю, как выглядят эти города вы знаете... И возможно, вам будет интересно почитать о том, как влияет среда на формирование личности человека и его эмоциональное развитие. Многое станет понятно

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Днем с огнём

09:15:51 06-04-2024

Хоть один вменяемый архитектор в городе. Реально строят один морально устаревший колхоз. Во всем городе нормально выглядят только два ЖК - Адалин на Семенова и Лапландия, которые действительно находятся на выселках. А в целом из застройщиков как раз таки только Адалин и можно выделить, у них что-то более-менее пристойное получается, на фоне остального дна.
Я много езжу по России, и мне неприятно сознавать, что некогда вполне даже прогрессивный по архитектуре город, беспробудно отстал, от того же Новосибирска.

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Гость

10:27:48 06-04-2024

Днем с огнём (09:15:51 06-04-2024) Хоть один вменяемый архитектор в городе. Реально строят один... На Комсомольском еще есть неплохой новый квартал. По-моему на пересечении с Пролетарской.

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Гость

09:51:11 06-04-2024

Ну да. Вон в Батуми на набережной турки настроили таких занятных домишек! Ау нас всюду прямоуголники брежневского периода, только кое-где раскрашенные.

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Гость

13:06:39 06-04-2024

Гость (09:51:11 06-04-2024) Ну да. Вон в Батуми на набережной турки настроили таких заня... Ну и зачем нам здесь дома в восточном стиле? Давайте еще фанзы в городе понастроим.

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Гость

15:31:14 06-04-2024

Гость (13:06:39 06-04-2024) Ну и зачем нам здесь дома в восточном стиле? Давайте еще фан... где ты там увидел в восточном стиле?

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Гость

10:33:50 06-04-2024

Куда пропали белые собачьи какашки? Неужели собаки наших соседей стали лучше питаться.

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Сергей

12:02:18 06-04-2024

На балтийской х желтую построили и еще одну строят и как можно ближе к дороге чтоб ни дороги ни пешеходки и вокруг на газонах сраные машины ... Большое админ городу и глав архитектору...

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Гость

13:41:05 06-04-2024

Сергей (12:02:18 06-04-2024) На балтийской х желтую построили и еще одну строят и как мож... этих элементов товарищи типа Ракшина и Шонии могут вертеть до сизого дыма - они никто в городе.

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Рантье

13:29:05 06-04-2024

Уважение! Архитектуру! Поднял злободневную тему! ...но желательно хотя бы старый центр оставили или застроили зданиями с меньшей этажность, ранее говорят Ленинский проспект проектировали архитекторы из Ленинграда и приятно смотреть на здания перекликающиющиеся архитектурно с Питером! ...фасады бы покачественнее ремонтировали или рестоврировали! И есть вопросы к строителям, многие жильцы гордяться своими домами новой застройки, вид дома, обделка входной группы, но когда лестиница где-то отдельно, площадка без окна и дневного света - это маленько другое! И на площадке квартир по 8-10 как в общежитии и одна две из них 2-3х комнатные, а остальные студии под сдачу - получаеться как на вокзале!) ...будет много не согласных, которых прошу сходить в дома 4-5 этажные где по 2-3 квартиры на площадке, цветы на подоконниках и чистота,при том жильцы друг с другом здороваються, а не как в многоэтажки один мусор у мосоропровода оставил,другой бычки в окно кидает,паркуеться на газона и т.д. Вы поймёте о чём я говорю. ...и раньше было понятие воспитание коллективом, общественностью,а сейчас все личности! С Уважением ко всем откланиваюсь!...

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Гость

18:25:10 06-04-2024

Гость (11:46:53 06-04-2024) Барнаул- столица края, это как столица штата, накладывает оп... Юэсэй враг

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Гость

14:15:46 07-04-2024

""Нужно учиться, перенимать новое, идти современным путем: объекты в Праге или Берлине соблюдают масштаб, ритмику"" - при чем тут учеба, если российский застройщик не будет платить росс.архитекторам как его берлинским коллегам? И так цены заоблачные на квартиры, с нормальным проектом под 300т за квадрат будет.

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Джордж

15:48:16 07-04-2024

А как же история?? Вы всё готовы разрушить, наши внуки и правнуки только на картинке будут изучать и думать как всё было прекрасно. Старый город должен быть старым!!! История любого город должна оставаться на века, с поддержанием этой истории!

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Гость

19:19:46 07-04-2024

На дворе 21 век, а проекты домов так и не предусматривают места для размещения кондиционеров. Строят красивый дом, через год всё в белых писающих коробках.
А если честно, стройте любую дичь, только порядок в городе наведите, чтобы не было столько грязи и пыли. Технологии есть.

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Иван

22:27:15 07-04-2024

Строят "Кудрово" и очень многим ,видимо эта "дичь "нравится.Увеличение пивных точек даёт прогнозируется результат.

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