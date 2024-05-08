Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году

Республика не присоединится к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года

08 мая 2024, 22:00, ИА Амител

Танк / Фото: amic.ru

Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году. Об этом сообщила агентству Factor.am пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.

"Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и от участия в финансировании предусмотренной им деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате", – заявила она.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос, зачем оставаться в организации. Ереван неоднократно пропускал встречи в интеграционных форматах в последние годы. Так, Пашинян не посетил саммит ОДКБ в Минске в 2023 году и заявил, что республика приостановила участие в организации.