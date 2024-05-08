Армения не будет участвовать в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году
Республика не присоединится к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года
08 мая 2024, 22:00, ИА Амител
Армения воздержится от участия в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году. Об этом сообщила агентству Factor.am пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян.
"Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ на 2024 год" и от участия в финансировании предусмотренной им деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате", – заявила она.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на ОДКБ нельзя положиться и у него нет ответа на вопрос, зачем оставаться в организации. Ереван неоднократно пропускал встречи в интеграционных форматах в последние годы. Так, Пашинян не посетил саммит ОДКБ в Минске в 2023 году и заявил, что республика приостановила участие в организации.
22:53:31 08-05-2024
Симонянам нужно вольную подписывать.
08:41:41 09-05-2024
Ну хватит и нам их финансировать. По работе к ним поитензий нет. Но раз больше не дружим. Давайте сами дороги делать. Хватит им отдавать. Гля лишь и дружба наладится)))
16:44:27 09-05-2024
Гость (08:41:41 09-05-2024) Ну хватит и нам их финансировать. По работе к ним поитензий ... Запад их подберёт сразу в зону своих шестёрок и спасибо скажет. Для публики будут говорить про демократию, инвестиции, свободу и т.п. Но запад никогда просто так не делает. Будут использовать в своих политических интересах и высасывать экономические: ресурсы и прибыль