Армия Израиля объявила об ответных ударах по Ливану
Ранее с территории страны был открыт огонь по израильтянам
08 октября 2023, 13:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Армия Израиля открыла огонь по территории Ливана. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале.
Отмечается, что стрельбу начали после обстрела территории Израиля со стороны Ливана. Представители армии отметили, что заранее готовились к такому развитию событий.
По данным ливанского телеканала, под обстрел попала деревня Кфар-Шуба.
Ответственность за удары по территории Израиля взяло на себя ливанское движение "Хезболлах". Его представители заявили о том, что поразили поставленные цели.
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