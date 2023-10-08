Армия Израиля объявила об ответных ударах по Ливану

Ранее с территории страны был открыт огонь по израильтянам

08 октября 2023, 13:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Армия Израиля открыла огонь по территории Ливана. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что стрельбу начали после обстрела территории Израиля со стороны Ливана. Представители армии отметили, что заранее готовились к такому развитию событий.

По данным ливанского телеканала, под обстрел попала деревня Кфар-Шуба.

Ответственность за удары по территории Израиля взяло на себя ливанское движение "Хезболлах". Его представители заявили о том, что поразили поставленные цели.