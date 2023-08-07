Армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее задержали в московском аэропорту
Мужчина пытался обмануть таможенников, сказав, что это "безделушка" для повседневного использования
07 августа 2023, 17:31, ИА Амител
Золотоя цепь весом 1,74 кг / Фото: ФТС России
В московском аэропорту Внуково задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетавшего в Турцию, сообщает в своем Telegram-канале ФТС России.
"Привлек внимание таможенников во время прохождения "зеленого коридора". Он сильно волновался и при этом был одет не по погоде", – рассказали в ведомстве.
Пассажир предъявил инспекторам цепь из металла желтого цвета и сказал, что приобрел "безделушку" для повседневного использования. Однако экспертиза выяснила, что цепь состоит из золота 999 пробы и ее стоимость – 9 млн рублей.
Пассажиру грозит до семи лет лишения свободы. Золотую цепь изъяли.
17:45:43 07-08-2023
Это же его цепь, его деньги почему нельзя? А дамам вылетать в бриллиантах тоже нельзя они тоже могут стоить столько же.
19:07:20 07-08-2023
Гость (17:45:43 07-08-2023) Это же его цепь, его деньги почему нельзя? А дамам вылетать ... Там же русским языком написано , что армян был одет не правильно и сильно волнавался. Значит цепь не его. И честные армяны, что в Турцию, что в Азербайджан не летают.
18:49:25 07-08-2023
Если бы задекларировал - то пожалуйста.
18:49:46 07-08-2023
патамушта может себе позволить))
21:02:11 07-08-2023
Не по зелёному коридору, надо декларировать, и назад с ней вернуться.
12:36:01 08-08-2023
армяшку поимели, благостно!
19:03:59 08-08-2023
Там не 2 кг, а 1740 граммов.