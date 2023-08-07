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Армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее задержали в московском аэропорту

Мужчина пытался обмануть таможенников, сказав, что это "безделушка" для повседневного использования

07 августа 2023, 17:31, ИА Амител

В московском аэропорту Внуково задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетавшего в Турцию, сообщает в своем Telegram-канале ФТС России.

"Привлек внимание таможенников во время прохождения "зеленого коридора". Он сильно волновался и при этом был одет не по погоде", – рассказали в ведомстве.

Пассажир предъявил инспекторам цепь из металла желтого цвета и сказал, что приобрел "безделушку" для повседневного использования. Однако экспертиза выяснила, что цепь состоит из золота 999 пробы и ее стоимость – 9 млн рублей.

Пассажиру грозит до семи лет лишения свободы. Золотую цепь изъяли.

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Комментарии 7

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Гость

17:45:43 07-08-2023

Это же его цепь, его деньги почему нельзя? А дамам вылетать в бриллиантах тоже нельзя они тоже могут стоить столько же.

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Гость

19:07:20 07-08-2023

Гость (17:45:43 07-08-2023) Это же его цепь, его деньги почему нельзя? А дамам вылетать ... Там же русским языком написано , что армян был одет не правильно и сильно волнавался. Значит цепь не его. И честные армяны, что в Турцию, что в Азербайджан не летают.

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Гость

18:49:25 07-08-2023

Если бы задекларировал - то пожалуйста.

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Элен без ребят

18:49:46 07-08-2023

патамушта может себе позволить))

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Гость

21:02:11 07-08-2023

Не по зелёному коридору, надо декларировать, и назад с ней вернуться.

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Гость

12:36:01 08-08-2023

армяшку поимели, благостно!

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Гость

19:03:59 08-08-2023

Там не 2 кг, а 1740 граммов.

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