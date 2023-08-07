Армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее задержали в московском аэропорту

Мужчина пытался обмануть таможенников, сказав, что это "безделушка" для повседневного использования

07 августа 2023, 17:31, ИА Амител









Золотоя цепь весом 1,74 кг / Фото: ФТС России

В московском аэропорту Внуково задержали 32-летнего гражданина Армении, вылетавшего в Турцию, сообщает в своем Telegram-канале ФТС России.

"Привлек внимание таможенников во время прохождения "зеленого коридора". Он сильно волновался и при этом был одет не по погоде", – рассказали в ведомстве.

Пассажир предъявил инспекторам цепь из металла желтого цвета и сказал, что приобрел "безделушку" для повседневного использования. Однако экспертиза выяснила, что цепь состоит из золота 999 пробы и ее стоимость – 9 млн рублей.

Пассажиру грозит до семи лет лишения свободы. Золотую цепь изъяли.