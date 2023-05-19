Армянский коньяк "Арарат" перестанут поставлять в Россию

Ситуация вызовет проблемы с закупкой винограда у местных фермеров, ведь 80% продукции Ереванского коньячного завода отправлялось в Россию

19 мая 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк "Арарат", перестанет поставлять алкоголь в Россию. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.

Напомним, что бренд Ararat с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard. Она прекратила поставку различных своих брендов в Россию после начала спецоперации на Украине.

Керобян подчеркнул, что официальной информации пока нет, но, по всей видимости, "это уже официально". По его мнению, ситуация вызовет проблемы с закупкой винограда у местных фермеров, ведь 80% продукции Ереванского коньячного завода отправлялось в Россию.