Армянский коньяк "Арарат" перестанут поставлять в Россию
Ситуация вызовет проблемы с закупкой винограда у местных фермеров, ведь 80% продукции Ереванского коньячного завода отправлялось в Россию
19 мая 2023, 06:40, ИА Амител
Ереванский коньячный завод, выпускающий коньяк "Арарат", перестанет поставлять алкоголь в Россию. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил глава Минэкономики Армении Ваан Керобян.
Напомним, что бренд Ararat с 1998 года принадлежит французской группе Pernod Ricard. Она прекратила поставку различных своих брендов в Россию после начала спецоперации на Украине.
Керобян подчеркнул, что официальной информации пока нет, но, по всей видимости, "это уже официально". По его мнению, ситуация вызовет проблемы с закупкой винограда у местных фермеров, ведь 80% продукции Ереванского коньячного завода отправлялось в Россию.
07:00:57 19-05-2023
Зачем Путин главного армяна звал на День Победы ?
07:11:58 19-05-2023
Вообще не потеря) в любом приличном винном магазине огромнейший выбор качественного алкоголя, в том числе и коньяка. И кстати, вовсе не факт, что из-за санкций что-то реально исчезнет: по сей день не вопрос купить тот же Чивас от Перно Рикар. Стоит, миленький, на полках) другой вопрос, что стал дороже. Ну так а что у нас становится дешевле)))
07:16:52 19-05-2023
Наверное на Украину будут теперь поставлять
09:00:11 19-05-2023
Ну будут под названием какого-нибудь "Ереван" лить и поставлять. Не проблема)) Тоже мне барьер)) Курам на смех.
09:32:25 19-05-2023
80% товара шло в Россию. Куда они его девать то будут, на Западе их коньяк нафиг никому не нужен, там переизбыток своего. Прекращение экспорта - это автоматически закрытие производства. Жаль что правительство Армении в свое время так лоханулось, продав знаковый для страны завод французам. А коньяков в магазине действительно много, но большинство из них откровенное пойло в красивых бутылках до Арарата им очень далеко. Дома стоит штук 8 открытых таких, типо Старейшины, Фанагории, какие-то грузинские и крымские и т.п., купленные на пробу, но пить это сложновато, а выбросить пока жалко, буду в омывайку стекол добавлять наверное, на большее они не годятся.
10:28:46 19-05-2023
Как теперь пить небрендовые коньяки ума не приложить.Поневоле придётся на внезнаковые переходить.
10:55:23 19-05-2023
Наш народ бьётся в счастливом угаре от исчезающих товаров на полке магазина, им и так все это было не доступно по цене, а теперь им это не поставляют.)))
11:08:54 19-05-2023
Гость (10:55:23 19-05-2023) Наш народ бьётся в счастливом угаре от исчезающих товаров на... Так товары исчезают или до сих пор стоят на полках магазинов?Вы уж определитесь.
11:28:17 19-05-2023
Гость (10:55:23 19-05-2023) Наш народ бьётся в счастливом угаре от исчезающих товаров на... Не доступно по цене? Это армянское пойло по цене рубль за бутылку - не по карману? Ну, тогда тебе точно надо переходить на стекломой. Что именно исчезло с полок, что тебя сделало несчастным? У меня всё в порядке. Айфоны продаются, итальянского и французского вина - море, односолодовый виски в ассортименте, швейцарский и бельгийский шоколад - на полках. Запретят французские хозяева завода продавать армянское пойло - вообще не расстроюсь.
15:47:31 19-05-2023
Гость (11:28:17 19-05-2023) Не доступно по цене? Это армянское пойло по цене рубль за бу...
15:53:28 19-05-2023
Гость (11:28:17 19-05-2023) Не доступно по цене? Это армянское пойло по цене рубль за бу... У тебя до сих пор все на полках, так как ты нечего не потреблял и не потребляешь, и для тебя подделка это норм.
11:19:53 19-05-2023
А в чем проблема , давно уже перешел на напитки из самогона. Даже пивоварню домашнюю автоматическую прикупил. Все кто с руками давно от заводских напитков отказались ввиду низкого качества последних.
12:36:48 19-05-2023
Уж какой это был коньяк, что сами армяне барнаульские отказывались его пить? В Ярче как сейчас помню эти бутылки с отклеивающимися этикетками... это не коньяк, это даже не бренди... это самогон, окрашенный сахарным колером с добавлением ванилина, цедры и выдержанный недолго на дубовых опилках.
13:46:41 19-05-2023
Что делать? Как теперь жить будем без коньяка армянского? Ужас-то какой!
14:38:30 19-05-2023
Гость (07:16:52 19-05-2023) Наверное на Украину будут теперь поставлять... Правильно! Пусть клоповником там потравятся.