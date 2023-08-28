Артема Поломошнова переизбрали руководителем федерации шахмат на Алтае
Он будет руководить организацией еще ближайшие четыре года
28 августа 2023, 14:00, ИА Амител
В Краевом шахматном клубе 26 августа состоялась отчётно-выборная конференция Федерации шахмат Алтайского края. Артём Поломошнов, который руководит организацией с 2011 года, оказался единственным, кто выдвинул свою кандидатуру на выборах, говорится на сайте федерации.
Перед голосованием Артем Поломошнов отчитался о работе за 2022 год. Среди них реализация проекта "Шахматы в школе". Проделанная работа была признана удовлетворительной.
Также в рамках конференции обновили президиум федерации. Появилось три вице-президента: Денис Хитров будет курировать работу с городом Барнаулом, Дмитрий Косачёв будет курировать детско-юношеское направление и останется во главе соответствующей комиссии, Алексей Борисов будет курировать детские шахматные клубы по всему краю.
В Попечительский совет ФШАК, возглавляемый Натальей Кувшиновой, был включён генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко.
16:50:32 28-08-2023
Назначили бы его уже министром спорта, он самый адекватный на сегодняшний день в мире спорта Алтайского края. Нежели действующий недоминистр, любитель гулять по кабакам с инфоцыганками...
18:49:47 28-08-2023
Гость (16:50:32 28-08-2023) Назначили бы его уже министром спорта, он самый адекватный н... Про цыганок откуда знаешь ?
09:29:27 29-08-2023
Артем, прими мои поздравления!