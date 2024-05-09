Артисты Алтайского государственного музтеатра исполнили песню "Нам нужна одна Победа"

Они приняли участие во всероссийской хоровой акции, посвященной Дню Победы и 100-летию Булата Окуджавы

09 мая 2024, 13:27, ИА Амител

Артисты Алтайского государственного музыкального театра исполнили на Мемориале Славы в Барнауле песню "Нам нужна одна Победа". Они приняли участие во всероссийской хоровой акции, посвященной Дню Победы и 100-летию автора композиции, поэта Булата Окуджавы.

Во всех регионах страны исполняют песню в знаковом символическом месте и записывают это на видео. По итогам акции организаторы подготовят видео всероссийского исполнения совместно с коллективом, который споет ее на одной из центральных площадок Москвы.

Представят запись в эфире российских телеканалов 9 мая. Также общий итоговый видеоролик будет доступен к просмотру и в последующее время в интернете.

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