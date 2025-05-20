Асфальт, газоны, плитка. Барнаульский водоканал восстанавливает территорию после перекопов

Работы завершили уже на 50 объектах

20 мая 2025, 10:00, ИА Амител

Восстановленные территории / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Барнаульский водоканал восстанавливает благоустройство на городских территориях после аварийно-восстановительных работ, проведенных зимой и осенью. Специалисты завершили работу уже на 2300 кв. м территории.

"Водоканал всегда полностью восстанавливает благоустройство, нарушенное земляными работами: асфальтируем, восстанавливаем газоны и клумбы, укладываем тротуарную плитку, бордюры и прочие элементы городской среды", – отметил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Он также добавил, что с 21 апреля по 14 мая подрядчики уложили 1800 кв. м асфальта и восстановили 486 кв. м газонов. Работы по благоустройству завершили на 50 объектах. Ремонт идет в соответствии с графиком и в установленные сроки.

Восстановленные территории / Фото: "Росводоканал Барнаул"

Качество проведенных работ проверяют специалисты водоканала. Очередной осмотр прошел 10 мая, когда представители компании проверили состояние благоустроенных участков, толщину асфальта и другие характеристики на соответствие техническому заданию.

До 15 июня 2025 года предприятие планирует завершить восстановление благоустройства на 136 участках города. Кроме того, в 2025 году на восстановление благоустройства по плану капитального и текущего ремонта ресурсоснабжающая организация выделит более 55 млн рублей (без НДС).