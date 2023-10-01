Резкие переговоры, по ее словам, начнутся после череды негативных событий

01 октября 2023, 10:05, ИА Амител

Кадр из видео YouTube-канала "Центр Тамары Глоба"

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на ближайшее будущее, который коснулся и СВО. Ее слова передает "Сиб.фм".

По словам Глоба, вторая половина осени будет тяжелой не только для россиян, но и для всего мира. Ситуацию будут ухудшать нарастающий мировой кризис, борьба за власть из-за президентских выборов в США и России, а также стихийные бедствия и катастрофы.

При этом, как считает астролог, после череды негативных событий ситуация резко изменится, начнутся переговоры, которые приведут к разделению мирового пространства. СВО, как заявляет Глоба, сойдет на нет уже весной 2024 года.