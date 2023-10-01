Астролог Глоба дала прогноз по СВО и предупредила россиян о тяжелой осени
Резкие переговоры, по ее словам, начнутся после череды негативных событий
01 октября 2023, 10:05, ИА Амител
Кадр из видео YouTube-канала "Центр Тамары Глоба"
Астролог Тамара Глоба дала прогноз на ближайшее будущее, который коснулся и СВО. Ее слова передает "Сиб.фм".
По словам Глоба, вторая половина осени будет тяжелой не только для россиян, но и для всего мира. Ситуацию будут ухудшать нарастающий мировой кризис, борьба за власть из-за президентских выборов в США и России, а также стихийные бедствия и катастрофы.
При этом, как считает астролог, после череды негативных событий ситуация резко изменится, начнутся переговоры, которые приведут к разделению мирового пространства. СВО, как заявляет Глоба, сойдет на нет уже весной 2024 года.
12:22:00 01-10-2023
Всё всё переживём и перевернём эту страницу в событий.
13:18:06 01-10-2023
Какая ещё борьба за власть в США?Там полная демократия и свобода.Народ управляет США.
08:32:34 02-10-2023
Гость (13:18:06 01-10-2023) Какая ещё борьба за власть в США?Там полная демократия и сво... С ними кастрюлю с головы
15:40:44 01-10-2023
Новости которых мы заслуживаем)))
13:49:02 02-10-2023
за власть из-за президентских выборов в США и России --- Борьба за власть в России??? Кого и с кем???
05:13:42 18-10-2023
Гость (13:49:02 02-10-2023) за власть из-за президентских выборов в США и России --- Бор... Дедушка Бидон будет участвовать в президентских выборах? Насчёт Путина вопроса нет, Путин- наш президент