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Астролог Глоба дала прогноз по СВО и предупредила россиян о тяжелой осени

Резкие переговоры, по ее словам, начнутся после череды негативных событий

01 октября 2023, 10:05, ИА Амител

Кадр из видео YouTube-канала "Центр Тамары Глоба"
Кадр из видео YouTube-канала "Центр Тамары Глоба"

Астролог Тамара Глоба дала прогноз на ближайшее будущее, который коснулся и СВО. Ее слова передает "Сиб.фм".

По словам Глоба, вторая половина осени будет тяжелой не только для россиян, но и для всего мира. Ситуацию будут ухудшать нарастающий мировой кризис, борьба за власть из-за президентских выборов в США и России, а также стихийные бедствия и катастрофы.

При этом, как считает астролог, после череды негативных событий ситуация резко изменится, начнутся переговоры, которые приведут к разделению мирового пространства. СВО, как заявляет Глоба, сойдет на нет уже весной 2024 года.

Гороскоп

Комментарии 6

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гость

12:22:00 01-10-2023

Всё всё переживём и перевернём эту страницу в событий.

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Гость

13:18:06 01-10-2023

Какая ещё борьба за власть в США?Там полная демократия и свобода.Народ управляет США.

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Гость

08:32:34 02-10-2023

Гость (13:18:06 01-10-2023) Какая ещё борьба за власть в США?Там полная демократия и сво... С ними кастрюлю с головы

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Гость

15:40:44 01-10-2023

Новости которых мы заслуживаем)))

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Гость

13:49:02 02-10-2023

за власть из-за президентских выборов в США и России --- Борьба за власть в России??? Кого и с кем???

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Гость

05:13:42 18-10-2023

Гость (13:49:02 02-10-2023) за власть из-за президентских выборов в США и России --- Бор... Дедушка Бидон будет участвовать в президентских выборах? Насчёт Путина вопроса нет, Путин- наш президент

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