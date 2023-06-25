Астролог Глоба заявила, что раса голубых появится в мире через 50 или 100 лет

По ее словам, раса будет включать в себя все генетические коды человечества

25 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Астролог Тамара Глоба в эфире одного из федеральных каналов заявила о том, что через 50-100 лет в мире может появиться новая раса.

"Новая раса будет включать в себя все генетические коды человечества. Есть белая, черная, красная, желтая расы – а эта раса будет голубой", – сказала Глоба.

По ее мнению, первые эффекты можно будет заметить уже через 30 лет, а полное формирование расы Глоба ожидает через 50-100 лет.

Как именно сформируется вид сверхлюдей, астролог не уточнила.