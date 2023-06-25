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Астролог Глоба заявила, что раса голубых появится в мире через 50 или 100 лет

По ее словам, раса будет включать в себя все генетические коды человечества

25 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Астролог Тамара Глоба в эфире одного из федеральных каналов заявила о том, что через 50-100 лет в мире может появиться новая раса.

"Новая раса будет включать в себя все генетические коды человечества. Есть белая, черная, красная, желтая расы – а эта раса будет голубой", – сказала Глоба.

По ее мнению, первые эффекты можно будет заметить уже через 30 лет, а полное формирование расы Глоба ожидает через 50-100 лет.

Как именно сформируется вид сверхлюдей, астролог не уточнила. 

Комментарии 5

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Гость

19:47:16 25-06-2023

#мракобесие

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Гость

08:33:09 26-06-2023

"Голубое братство" (c) 1992 Студклуб АГУ

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Гость

09:27:07 26-06-2023

или 1000 а может через миллион, но это не точно.

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Гость

10:05:47 26-06-2023

Кто-то еще бред от таких слушает ?

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Гость

10:16:57 26-06-2023

Предсказывать можно что угодно. А через 50 лет либо падишах умрёт, либо ишак сдохнет.

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