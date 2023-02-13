Астрологи рассказали, мужчины каких знаков зодиака становятся тиранами
Некоторые из них не сразу могут продемонстрировать свой крутой нрав
13 февраля 2023, 06:26, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Астрологи рассказали о знаках зодиаках мужчин, которые могут быть жестокими. Об этом сообщает "Сиб.фм".
Овны характеризуются вульгарностью, высокомерием и жестокостью. В порыве мести они могут дойти даже до драки.
Миролюбивыми могут показаться Тельцы, однако по факту они нередко оказываются скупыми и мелочными. Свой негатив они проявляют только к тем, кто их обижает.
Притворщиками иногда бывают Раки, а опасными – Скорпионы, которые могут докучать людям даже на расстоянии.
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