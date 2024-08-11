В газете отметили, что в настоящий момент способность альянса обеспечивать безопасность участников ослабла

11 августа 2024, 17:35, ИА Амител

Российские военные / Фото: Минобороны РФ

Стратегия и тактика операции Вооруженных сил Украины в Курской области были разработаны совместно с представителями НАТО. Об этом сообщает Asia Times.

"Стратегия и тактика, которые Украина применяет в Курской области, были разработаны совместно с НАТО", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что проведенная ВСУ операция отражает одну из тактик, которую бы страны Североатлантического альянса могли применить против России. Однако в конечном счете это привело к ухудшению способности НАТО обеспечивать свою безопасность. Журналисты считают, что в случае конфликта Запада с Москвой преимущество было бы за последней.