Атака дронов произошла на завод и общежития в Татарстане
Предварительно, есть пострадавшие
02 апреля 2024, 13:00, ИА Амител
Беспилотник в небе / Кадр из видео / Mash
Три дрона атаковали заводы в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщает Mash.
Предварительно, один из беспилотников попал в сам завод, два - в общежития. Взрывы прогремели в районе шести утра на территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится под городом.
В пресс-службе главы Татарстана отметили, что в результате атаки есть пострадавшие. По данным на текущий момент, травмы получили пять человек.
"Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", - сказано в сообщении властей.
13:08:18 02-04-2024
Где комментарии первых лиц, откуда прилетели? Если издалека, то как пропустили?
13:36:51 02-04-2024
Гость (13:08:18 02-04-2024) Где комментарии первых лиц, откуда прилетели? Если издалека,... Зачем вам это?
13:14:22 02-04-2024
Ну а как на войне ,как на войне. Скорей бы уж Харьков зачистили ,как ни как будет некая буферная зона . Зная ,что этой нацисткой шайке скоро кердык ,а всё не угомонятся ,придётся ликвидировать.
13:17:21 02-04-2024
вряд ли долетели своим ходом, а скорее всего имелись пособники на месте