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Атака дронов произошла на завод и общежития в Татарстане

Предварительно, есть пострадавшие

02 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Беспилотник в небе / Кадр из видео / Mash
Беспилотник в небе / Кадр из видео / Mash

Три дрона атаковали заводы в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщает Mash.

Предварительно, один из беспилотников попал в сам завод, два - в общежития. Взрывы прогремели в районе шести утра на территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится под городом. 

В пресс-службе главы Татарстана отметили, что в результате атаки есть пострадавшие. По данным на текущий момент, травмы получили пять человек.

"Все службы находятся в повышенной готовности. Сейчас крайне важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую намеренно пытаются посеять те, кто совершил это преступление", - сказано в сообщении властей.

Беспилотники

Комментарии 4

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Гость

13:08:18 02-04-2024

Где комментарии первых лиц, откуда прилетели? Если издалека, то как пропустили?

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Гость

13:36:51 02-04-2024

Гость (13:08:18 02-04-2024) Где комментарии первых лиц, откуда прилетели? Если издалека,... Зачем вам это?

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гость

13:14:22 02-04-2024

Ну а как на войне ,как на войне. Скорей бы уж Харьков зачистили ,как ни как будет некая буферная зона . Зная ,что этой нацисткой шайке скоро кердык ,а всё не угомонятся ,придётся ликвидировать.

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Гость

13:17:21 02-04-2024

вряд ли долетели своим ходом, а скорее всего имелись пособники на месте

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