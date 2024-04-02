Атака дронов произошла на завод и общежития в Татарстане

Предварительно, есть пострадавшие

02 апреля 2024, 13:00, ИА Амител

Беспилотник в небе / Кадр из видео / Mash

Три дрона атаковали заводы в Елабуге в Татарстане. Об этом сообщает Mash.

Предварительно, один из беспилотников попал в сам завод, два - в общежития. Взрывы прогремели в районе шести утра на территории особой экономической зоны "Алабуга", которая находится под городом.

В пресс-службе главы Татарстана отметили, что в результате атаки есть пострадавшие. По данным на текущий момент, травмы получили пять человек.