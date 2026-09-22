Атмосфера южной готики на берегах Оби. Фотопрогулка по барнаульскому серпантину на Горе

Показываем один из самых необычных спусков к реке в краевой столице

22 сентября 2026, 07:00, ИА Амител

Фотопрогулка по барнаульскому серпантину на Горе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В нагорной части Барнаула, между санаторием "Барнаульский" и дендрарием НИИ Лисавенко, скрывается от глаз случайных прохожих необычная дорога-серпантин. С высоты птичьего полета она выглядит как аккуратная змейка, обвивающая склон, а на земле превращается в портал в совершенно другой, прибрежный мир.

Извиваясь между деревьями, асфальтированная дорожка постепенно спускается к Оби. Между крутыми поворотами серпантина можно увидеть остатки старой лестницы. Когда-то по ней спускались к реке курортники, а сегодня она выглядит как артефакт ушедшей советской эпохи.

Сейчас этот путь облюбовали разве что местные рыбаки. Особую атмосферу место приобретает осенью, когда кроны деревьев окрашиваются в золото, а Обь заметно мелеет, обнажая широкую полосу берега.

В какой-то момент обычная прогулка превращается в настоящее приключение. Впереди открывается вид на реку и монументальное здание насосной станции, напоминающее замок. А за ним начинаются глухие, заросшие берега Оби. Пейзаж словно сошел со страниц романа в жанре южной готики: высокие деревья, небольшие уединенные заводи, нависающие над водой ветви и таинственная, почти мистическая тишина.