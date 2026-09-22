Атмосфера южной готики на берегах Оби. Фотопрогулка по барнаульскому серпантину на Горе
Показываем один из самых необычных спусков к реке в краевой столице
22 сентября 2026, 07:00, ИА Амител
В нагорной части Барнаула, между санаторием "Барнаульский" и дендрарием НИИ Лисавенко, скрывается от глаз случайных прохожих необычная дорога-серпантин. С высоты птичьего полета она выглядит как аккуратная змейка, обвивающая склон, а на земле превращается в портал в совершенно другой, прибрежный мир.
Извиваясь между деревьями, асфальтированная дорожка постепенно спускается к Оби. Между крутыми поворотами серпантина можно увидеть остатки старой лестницы. Когда-то по ней спускались к реке курортники, а сегодня она выглядит как артефакт ушедшей советской эпохи.
Сейчас этот путь облюбовали разве что местные рыбаки. Особую атмосферу место приобретает осенью, когда кроны деревьев окрашиваются в золото, а Обь заметно мелеет, обнажая широкую полосу берега.
В какой-то момент обычная прогулка превращается в настоящее приключение. Впереди открывается вид на реку и монументальное здание насосной станции, напоминающее замок. А за ним начинаются глухие, заросшие берега Оби. Пейзаж словно сошел со страниц романа в жанре южной готики: высокие деревья, небольшие уединенные заводи, нависающие над водой ветви и таинственная, почти мистическая тишина.
07:41:39 22-09-2026
а. Это то место которое снимали в сериале "Дом на Солнечной поляне" ?!
Тот момент когда вышли из дома на Солнечной поляне, топ-топ пару метров и мы на берегу Оби
)))))))
10:39:42 22-09-2026
Шинник (07:41:39 22-09-2026) а. Это то место которое снимали в сериале "Дом на Солнечной ... да уже ...
нет нынче тех кто понял и помнит о чём речь !
А ведь в Барнауле, 1996 снимали сериал.
Губернатор тогда был Лев Коршунов.
И на кадрах "Новый мост" через Обь. А в 1997 его открыли для проезда
10:54:25 22-09-2026
Шинник (07:41:39 22-09-2026) а. Это то место которое снимали в сериале "Дом на Солнечной ... Они там вроде в районе ковша вышли. Я еще такой, как они с Солнечной к Оби так лихо вышли?
09:25:31 22-09-2026
Фотоподборка удивительным образом подчёркивает всю убогость берега Оби: грязно, куцо, блёкло, не на что смотреть.
09:33:37 22-09-2026
а почему бы там не выделить участки под ИЖС? виды красивые, землю облагородят, набережную сделают даже - частный капитал
и город прибыль с этого возьмет
09:41:11 22-09-2026
Гость (09:33:37 22-09-2026) а почему бы там не выделить участки под ИЖС? виды красивые, ... Там водозабор. окультуриватель.
09:44:54 22-09-2026
Гость (09:41:11 22-09-2026) Там водозабор. окультуриватель. ... На воде нет заборов, фантазёр. Вода жидкая, забор в неё не поставить - уплывёт.
09:45:46 22-09-2026
Гость (09:33:37 22-09-2026) а почему бы там не выделить участки под ИЖС? виды красивые, ... Эм... прям возле надписи "водоохранная зона", да?) Ну и плюс - все это по весне уходит под воду, отличное место для строительства, ага.
09:45:55 22-09-2026
Гость (09:33:37 22-09-2026) а почему бы там не выделить участки под ИЖС? виды красивые, ... В то время, когда власти много лет не исполняют решение суда об обеспечении участков многодетных в Бельмесёво необходимой для жизни инженерной инфраструктурой - ничего не будет.
09:53:07 22-09-2026
Гость (09:45:55 22-09-2026) В то время, когда власти много лет не исполняют решение суда... Зачем вам обеспечение участков если вы уже 20 лет ими не пользуетесь? Чтобы стонать на амике?
10:35:42 22-09-2026
Гость (09:53:07 22-09-2026) Зачем вам обеспечение участков если вы уже 20 лет ими не пол... Должны же быть постоянные новости сродни семьи Усольцевых, перевала Дятлова, снежный человек итд
10:26:12 22-09-2026
Гость (09:45:55 22-09-2026) В то время, когда власти много лет не исполняют решение суда... О! Бельмесевские любители халявы уже здесь!
19:56:08 22-09-2026
Гость (09:45:55 22-09-2026) В то время, когда власти много лет не исполняют решение суда... Не удастся продать за дорого то,что получили бесплатно,плачь дальше.
09:50:25 22-09-2026
Фотографии не вызывают никаких чувств, кроме как подойти к обрыву и рухнуть вниз от тоски и уныния.
09:56:43 22-09-2026
Чего выделять-то - там и так люди живут, причем давным-давно. Бывшая деревня Ерестная. И дачи, которые многие уже перестроили для постоянного проживания.
12:19:51 22-09-2026
Гость (09:56:43 22-09-2026) Чего выделять-то - там и так люди живут, причем давным-давно... Ерестная дальше находиться
10:16:46 22-09-2026
кому как - а мне барнаульский санаторий нравится.
подышать почухаться - и рядышком.
хотя готики там не видел, а вот гопников замечал, они там рядом с садоводами хороводят.
12:18:01 22-09-2026
А мне эти фото такую ностальгию вызвали! 80-е годы. За зданием водозабора видно песчаную косу, мы в детстве ходили туда купаться сразу запах солнца, песок горячий, плывущие мимо баржи. Наплаваешься, лежишь греешься на горячем песке. Чтобы попасть на эту косу надо было вброд пройти по протоке. С собой брали нехитрый перекус немного хлеба или печенья и вода. Хлеб, пропахший солнцем со скрипящими песчинками, часто вспоминаю этот запах. Ходили компашкой друзей-соседей, родители на работе....
12:37:35 22-09-2026
бывшая жительница горы (12:18:01 22-09-2026) А мне эти фото такую ностальгию вызвали! 80-е годы. За здани... +
10:40:18 23-09-2026
бывшая жительница горы (12:18:01 22-09-2026) А мне эти фото такую ностальгию вызвали! 80-е годы. За здани... Если спускаться по серпантину и уходить влево, в 1980-е русло Оби подходило прямо к обрыву. Сейчас оно отошло на пару сотен метров и все заросло толстым ивняком.
12:36:29 22-09-2026
Екатерина, ты молодец и прелесть просто!
Твои нечастые репортажи с настоящими фотографиями - просто отдушина в потоке политики, чернухи и нейрослопа, которые заполонили всё....
Они живые, в отличие от...
10:50:49 23-09-2026
Какой-то минусующий маньяк завелся.
Во многих новостях трудится ))
17:03:23 25-09-2026
Гость (10:50:49 23-09-2026) Какой-то минусующий маньяк завелся.Во многих новостях тр... Тоже обратил внимание.. не естественно много стало минусов в комментариях..
08:21:01 25-09-2026
Насосная станция действует ещё?