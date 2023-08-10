Аудиогид от amic.ru стал победителем фестиваля "Радио без границ"
Наш проект победил в номинации "Авторский проект о культурном наследии родного края, социальной культуре, сохранности объектов культурного наследия"
10 августа 2023, 08:52, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Аудиогид "Город, слушай" от amic.ru стал победителем фестиваля "Радио без границ", который проводит фонд содействия радиовещанию PAP.
Фестиваль проходит ежегодно. Экспертная комиссия изучает сотни заявок, чтобы определить лучшие проекты в различных номинациях.
Наш аудиогид победил в номинации "Авторский проект о культурном наследии родного края, социальной культуре, сохранности объектов культурного наследия".
Послушать аудиогид можно на нашем сайте, во "ВКонтакте" или на сайте izi.travel.
10:30:37 10-08-2023
Молодцы! Поздравляю!