Аудиогид от amic.ru стал победителем фестиваля "Радио без границ"

Наш проект победил в номинации "Авторский проект о культурном наследии родного края, социальной культуре, сохранности объектов культурного наследия"

10 августа 2023, 08:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Аудиогид "Город, слушай" от amic.ru стал победителем фестиваля "Радио без границ", который проводит фонд содействия радиовещанию PAP.

Фестиваль проходит ежегодно. Экспертная комиссия изучает сотни заявок, чтобы определить лучшие проекты в различных номинациях.

Наш аудиогид победил в номинации "Авторский проект о культурном наследии родного края, социальной культуре, сохранности объектов культурного наследия".

Послушать аудиогид можно на нашем сайте, во "ВКонтакте" или на сайте izi.travel.