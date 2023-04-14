Аукцион, казино, тренинг. Эксперты рассказали, как провести крутой корпоратив

В корпорации творчества EventCorpLife поделились идеями для незабываемых мероприятий

14 апреля 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: корпорация творчества EventCorpLife

Компании организовывают для своих сотрудников корпоративные праздники по два-три раза в год. И при подготовке каждого из них отдел маркетинга и HR* хватаются за голову в надежде придумать что-то такое, что "зайдёт" аудитории, не будет банальным и при этом не выйдет за рамки бюджета.

В корпорации творчества EventCorpLife рассказали о том, какие сейчас есть интересные "активности" на мероприятиях, чтобы сделать из корпоратива настоящий фурор.

Интерактивный бар Там каждый может приготовить себе абсолютно любой коктейль под чутким присмотром профессионального бармена. Барабанный тренинг Гости делятся на команды. Каждый получает барабан и задаёт свой ритм. Игра продолжается, пока игроки не подстроятся друг под друга. Команда должна стать буквально единым целым. Эта активность часто используется на тимбилдингах, т.к. помогает работникам научиться прислушиваться друг к другу. Аукцион Ещё одна интересная вариация интерактивной игры, которая может как сплотить команду, так и помочь раскрыться каждому индивидуально. Суть в том, что гости с помощью определённой механики борются за главный лот мероприятия. В процессе реализации можно использовать финансовую схему игры или выполнение творческих заданий. А если вы захотите добавить мероприятию нотки социальной значимости, то выигранный бюджет можно отправить, например, в детские фонды. Винное или пивное казино Особенно популярная забава для неформального мероприятия. Тандем грамотных сомелье предлагают продегустировать напитки, но, правда, в необычном формате. Участник изначально не знает, что именно ему подают. Задача: угадать сорт, страну, регион или название каждой предложенной позиции. Театр по ролям Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Вспомните литературные клубы XIX века, где люди собирались в уютном месте и читали стихи. Вот и сейчас такой формат очень популярен. Участники получают сценарий, распределяются по ролям, по возможности проводят короткую репетицию. Основной текст и диалоги читает диктор (обычно это капитан команды), остальные участники с помощью пантомимы и актёрского таланта изображают действия из сценария.

"На любое праздничное событие советую смотреть с некой претензией на креатив. Не живите мыслью: "зачем красная дорожка, можно и по тротуару ходить", а всегда добавляйте изюм, фишки и нестандартные активности", – рассказала general founder* корпорации творчества EventCorpLife* Виктория Романова.

Больше вариантов интерактивных зон с медиаоборудованием, фото и видеоэффектами, пиротехникой или анимацией вы можете заказать с помощью профессионального агентства по организации event-событий. Ведь порой незачем ломать голову и изобретать велосипед, когда можно нанять команду профессионалов.

*HR (от англ. Human resources ("Хьюмен резосиз)" – "человеческие ресурсы", специалисты в области управления персоналом), General Founder ("Дженерал Фанде") – генеральный учредитель, EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф") – Корпорация творчества Барнаула.

Корпорация творчества EventCorpLife

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