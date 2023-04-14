Аукцион, казино, тренинг. Эксперты рассказали, как провести крутой корпоратив
В корпорации творчества EventCorpLife поделились идеями для незабываемых мероприятий
14 апреля 2023, 07:50, ИА Амител
Компании организовывают для своих сотрудников корпоративные праздники по два-три раза в год. И при подготовке каждого из них отдел маркетинга и HR* хватаются за голову в надежде придумать что-то такое, что "зайдёт" аудитории, не будет банальным и при этом не выйдет за рамки бюджета.
В корпорации творчества EventCorpLife рассказали о том, какие сейчас есть интересные "активности" на мероприятиях, чтобы сделать из корпоратива настоящий фурор.
- Интерактивный бар Там каждый может приготовить себе абсолютно любой коктейль под чутким присмотром профессионального бармена.
- Барабанный тренинг Гости делятся на команды. Каждый получает барабан и задаёт свой ритм. Игра продолжается, пока игроки не подстроятся друг под друга. Команда должна стать буквально единым целым. Эта активность часто используется на тимбилдингах, т.к. помогает работникам научиться прислушиваться друг к другу.
- Аукцион Ещё одна интересная вариация интерактивной игры, которая может как сплотить команду, так и помочь раскрыться каждому индивидуально. Суть в том, что гости с помощью определённой механики борются за главный лот мероприятия. В процессе реализации можно использовать финансовую схему игры или выполнение творческих заданий. А если вы захотите добавить мероприятию нотки социальной значимости, то выигранный бюджет можно отправить, например, в детские фонды.
- Винное или пивное казино Особенно популярная забава для неформального мероприятия. Тандем грамотных сомелье предлагают продегустировать напитки, но, правда, в необычном формате. Участник изначально не знает, что именно ему подают. Задача: угадать сорт, страну, регион или название каждой предложенной позиции.
- Театр по ролям Не зря говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Вспомните литературные клубы XIX века, где люди собирались в уютном месте и читали стихи. Вот и сейчас такой формат очень популярен. Участники получают сценарий, распределяются по ролям, по возможности проводят короткую репетицию. Основной текст и диалоги читает диктор (обычно это капитан команды), остальные участники с помощью пантомимы и актёрского таланта изображают действия из сценария.
"На любое праздничное событие советую смотреть с некой претензией на креатив. Не живите мыслью: "зачем красная дорожка, можно и по тротуару ходить", а всегда добавляйте изюм, фишки и нестандартные активности", – рассказала general founder* корпорации творчества EventCorpLife* Виктория Романова.
Больше вариантов интерактивных зон с медиаоборудованием, фото и видеоэффектами, пиротехникой или анимацией вы можете заказать с помощью профессионального агентства по организации event-событий. Ведь порой незачем ломать голову и изобретать велосипед, когда можно нанять команду профессионалов.
*HR (от англ. Human resources ("Хьюмен резосиз)" – "человеческие ресурсы", специалисты в области управления персоналом), General Founder ("Дженерал Фанде") – генеральный учредитель, EventCorpLife ("ИвентКорпЛайф") – Корпорация творчества Барнаула.
Корпорация творчества EventCorpLife
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