Авария с участием пяти автомобилей произошла под Барнаулом
Пострадавших в ДТП нет
29 января 2025, 13:47, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
На 211-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.
По предварительным данным, ДТП оформлены с материальным ущербом. Пострадавших при столкновении нет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района. Обстоятельства аварии уточняются.
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