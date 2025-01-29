Авария с участием пяти автомобилей произошла под Барнаулом

Пострадавших в ДТП нет

29 января 2025, 13:47, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

На 211-м километре трассы Р-256 "Чуйский тракт" в Первомайском районе столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

По предварительным данным, ДТП оформлены с материальным ущербом. Пострадавших при столкновении нет.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Первомайского района. Обстоятельства аварии уточняются.