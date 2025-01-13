Аварийные деревья продолжают убирать в Барнауле

До конца текущей недели их снесут на трех улицах города

13 января 2025, 12:45, ИА Амител

Вырубленные деревья / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле рабочие продолжают сносить деревья, которые представляют опасность для горожан. Об этом сообщили в мэрии.

В декабре специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" убрали порядка 20 аварийных деревьев на территории города.

В январе работы продолжаются: согласно плану, до конца текущей недели их снесут на следующих улицах города:

пр. Строителей – в районе зданий №10, 32, 33, 38;

ул. Партизанская – в районе здания №71;

пр. Ленина – в районе дома №112.

На местах убранных деревьев будут появляться новые посадки.