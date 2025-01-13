Аварийные деревья продолжают убирать в Барнауле
До конца текущей недели их снесут на трех улицах города
13 января 2025, 12:45, ИА Амител
В Барнауле рабочие продолжают сносить деревья, которые представляют опасность для горожан. Об этом сообщили в мэрии.
В декабре специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" убрали порядка 20 аварийных деревьев на территории города.
В январе работы продолжаются: согласно плану, до конца текущей недели их снесут на следующих улицах города:
- пр. Строителей – в районе зданий №10, 32, 33, 38;
- ул. Партизанская – в районе здания №71;
- пр. Ленина – в районе дома №112.
На местах убранных деревьев будут появляться новые посадки.
"В рамках работ под снос попадают только аварийные деревья, которые уже не приносят пользу и представляют опасность, это необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества. Все работы ведутся в соответствии с перечнем, разработанным комитетом по благоустройству на основании заявок районных администраций после предварительного обследования зеленых насаждений и на основании обращений граждан", – отметили в мэрии.
14:12:58 13-01-2025
Продолжается рубка города
Потом ветку воткнут вместо дерева и в отчете напишут что все замечательно
Весь город в корявых деревьях
14:47:07 13-01-2025
...На основании обращений граждан...А когда граждане собирают митинги с требованием оставить деревья в покое, то это как называется? Реально опасные деревья никто не трогает. Когда аллею на Профинтерна вырубали, со стороны домов полностью сухие тополя как стояли, так и стоят...Ибо неуплочено. А здоровые большие деревья порубили. Сейчас там убогая гаденькая чахлая поросль...А как испоганили Ленинский от Октября до РечВокзала - вопрос отдельный. За такое лесорубам ноги надо отрубать по самые детородные органы.
19:16:38 13-01-2025
Машыночки некуда некоторым ставить, поэтому и вырубаются. Под стоянки.