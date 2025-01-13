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Аварийные деревья продолжают убирать в Барнауле

До конца текущей недели их снесут на трех улицах города

13 января 2025, 12:45, ИА Амител

Вырубленные деревья / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вырубленные деревья / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле рабочие продолжают сносить деревья, которые представляют опасность для горожан. Об этом сообщили в мэрии.

В декабре специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" убрали порядка 20 аварийных деревьев на территории города.

В январе работы продолжаются: согласно плану, до конца текущей недели их снесут на следующих улицах города:

  • пр. Строителей – в районе зданий №10, 32, 33, 38;
  • ул. Партизанская – в районе здания №71;
  • пр. Ленина – в районе дома №112.

На местах убранных деревьев будут появляться новые посадки.

"В рамках работ под снос попадают только аварийные деревья, которые уже не приносят пользу и представляют опасность, это необходимая мера, направленная на обеспечение безопасности горожан и их имущества. Все работы ведутся в соответствии с перечнем, разработанным комитетом по благоустройству на основании заявок районных администраций после предварительного обследования зеленых насаждений и на основании обращений граждан", – отметили в мэрии.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

14:12:58 13-01-2025

Продолжается рубка города
Потом ветку воткнут вместо дерева и в отчете напишут что все замечательно
Весь город в корявых деревьях

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Дюша

14:47:07 13-01-2025

...На основании обращений граждан...А когда граждане собирают митинги с требованием оставить деревья в покое, то это как называется? Реально опасные деревья никто не трогает. Когда аллею на Профинтерна вырубали, со стороны домов полностью сухие тополя как стояли, так и стоят...Ибо неуплочено. А здоровые большие деревья порубили. Сейчас там убогая гаденькая чахлая поросль...А как испоганили Ленинский от Октября до РечВокзала - вопрос отдельный. За такое лесорубам ноги надо отрубать по самые детородные органы.

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Гость

19:16:38 13-01-2025

Машыночки некуда некоторым ставить, поэтому и вырубаются. Под стоянки.


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