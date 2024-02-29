Аварийный дом на проспекте Ленина снесли в Барнауле

Здание было введено в эксплуатацию в 1950-м

29 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Снос аварийного дома / Фото: barnaul.org

Многоквартирный дом на Ленина, 129, снесли в Барнауле, сообщает мэрия.

Здание ввели в эксплуатацию в 1950 году, в 2020-м признали аварийным, а впоследствии расселили по программе "Барнаул – комфортный город".

Ранее власти краевой столицы рассказали, что в 2024 году на расселение аварийного жилья направят полмиллиарда рублей.