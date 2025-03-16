Аварийный дом с жильцами обрушился в Калининградской области

Стена обвалилась в той части здания, где находилась выгоревшая муниципальная квартира

16 марта 2025, 13:55, ИА Амител

Фото: прокуратура Калининградской области

Аварийный дом с жильцами обрушился в поселке Константиновка в Калининградской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Стена обвалилась в той части здания, где находилась выгоревшая муниципальная квартира. Когда жильцы стали покидать здание, в полу на втором этаже дома образовалась дыра.

"Люди пытаются вытащить вещи, и только что там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить, потому что все тяжелое. Нам страшно", – говорит жительница дома.

Отмечается, что жильцам предложили переехать в помещения маневренного фонда. Граждане отказались от переселения и решили пожить у родных и на съемных квартирах. Прокуратура начала проверку по факту обрушения стены аварийного здания.