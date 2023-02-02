"Аваст" или "Касперский": какой антивирус лучше выбрать для своего компьютера

Качественный софт надёжно защитит ваши данные от внешних угроз и кибератак

02 февраля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: freepik.com

Защита компьютеров от вирусов и киберугроз – залог сохранности персональных данных. Многие, выбирая программу, задаются вопросом, какой антивирус лучше – Касперского или Avast. И у того, и у другого основная задача – обеспечение защиты файловой системы и информации пользователя. При этом у каждого есть свои преимущества и недостатки. Расскажем об обеих программах подробнее.

Антивирус "Аваст"

Это бесплатная программа, благодаря чему привлекает огромное количество пользователей. Её достоинствами можно назвать:

защиту от всех известных на сегодняшний день вирусов, а также вредоносных программ;

внедрение эвристического способа сканирования устройств;

простоту и понятность интерфейса;

сравнительно невысокие требования к ресурсам персональных компьютеров;

оперативность сканирования системы;

своевременные обновления;

возможность запуска режима без всплывающих уведомлений о проблемах.

Бесплатная версия программы также оснащена веб-экраном для безопасности в интернете, способна отслеживать подозрительное поведение и защищать веб-камеру от несанкционированного доступа. Платная версии ПО даёт возможность защитить до пяти разных устройств, а благодаря семейному пакету можно создать до шести учётных записей и обеспечить безопасность до тридцати разных устройств.

К недостаткам антивируса "Аваст" относят:

отсутствие доступа ко всем функциям в рамках бесплатного пакета;

нюансы и недочёты при работе с фишинговыми страницами;

выявление проблем, связанных с ложными удалениями безопасных файлов;

нюансы работы по обнаружению шпионского программного обеспечения;

сложность формирования списков исключений для антивируса.

Антивирус Касперского

Продукты этого разработчика пользуются спросом как в России, так и за её пределами. Широкая линейка позволяет купить лицензию Касперского для нужд конкретных пользователей, а также компаний и предприятий разного масштаба.

В числе главных преимуществ продуктов разработчика:

стойкость ко всем видам угроз, в том числе к новейшим разработкам злоумышленников;

возможность своевременно блокировать вирусы, которые только попали в Сеть;

несколько уровней защиты компьютера;

всесторонняя проверка системы;

обеспечение безопасности почтовых серверов;

контроль входящего и исходящего трафика;

надёжная защита от фишинговых атак и спама;

подключение родительского контроля;

автоматическое обновление.

Выбирая, что лучше, "Аваст" или "Касперский", важно ориентироваться на личные потребности и финансовые возможности.

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