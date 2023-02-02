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"Аваст" или "Касперский": какой антивирус лучше выбрать для своего компьютера

Качественный софт надёжно защитит ваши данные от внешних угроз и кибератак

02 февраля 2023, 19:31, ИА Амител

Фото: freepik.com
Фото: freepik.com

Защита компьютеров от вирусов и киберугроз – залог сохранности персональных данных. Многие, выбирая программу, задаются вопросом, какой антивирус лучше – Касперского или Avast. И у того, и у другого основная задача – обеспечение защиты файловой системы и информации пользователя. При этом у каждого есть свои преимущества и недостатки. Расскажем об обеих программах подробнее. 

Антивирус "Аваст"

Это бесплатная программа, благодаря чему привлекает огромное количество пользователей. Её достоинствами можно назвать:

  • защиту от всех известных на сегодняшний день вирусов, а также вредоносных программ;
  • внедрение эвристического способа сканирования устройств;
  • простоту и понятность интерфейса;
  • сравнительно невысокие требования к ресурсам персональных компьютеров;
  • оперативность сканирования системы;
  • своевременные обновления;
  • возможность запуска режима без всплывающих уведомлений о проблемах.

Бесплатная версия программы также оснащена веб-экраном для безопасности в интернете, способна отслеживать подозрительное поведение и защищать веб-камеру от несанкционированного доступа. Платная версии ПО даёт возможность защитить до пяти разных устройств, а благодаря семейному пакету можно создать до шести учётных записей и обеспечить безопасность до тридцати разных устройств.

К недостаткам антивируса "Аваст" относят:

  • отсутствие доступа ко всем функциям в рамках бесплатного пакета;
  • нюансы и недочёты при работе с фишинговыми страницами;
  • выявление проблем, связанных с ложными удалениями безопасных файлов;
  • нюансы работы по обнаружению шпионского программного обеспечения;
  • сложность формирования списков исключений для антивируса.

Антивирус Касперского

Продукты этого разработчика пользуются спросом как в России, так и за её пределами. Широкая линейка позволяет купить лицензию Касперского для нужд конкретных пользователей, а также компаний и предприятий разного масштаба.

В числе главных преимуществ продуктов разработчика:

  • стойкость ко всем видам угроз, в том числе к новейшим разработкам злоумышленников;
  • возможность своевременно блокировать вирусы, которые только попали в Сеть;
  • несколько уровней защиты компьютера;
  • всесторонняя проверка системы;
  • обеспечение безопасности почтовых серверов;
  • контроль входящего и исходящего трафика;
  • надёжная защита от фишинговых атак и спама;
  • подключение родительского контроля;
  • автоматическое обновление.

Выбирая, что лучше, "Аваст" или "Касперский", важно ориентироваться на личные потребности и финансовые возможности.

ООО "Софтмагазин Трейд"

Комментарии 5

  • Мамкины сисьадмины/программисты - ваш выход на арену)))
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Аваст не доступен для скачивания и покупки
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Аваст нас предал, даже купленную лицензию отменил. Какое может быть обсуждение этого продукта?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • бесплатный аваст рулит!)))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Дебиан - наш ответ импортозамещённому софту и вирусам!
    07 февраля, Гость   Ответить
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