"Аваст" или "Касперский": какой антивирус лучше выбрать для своего компьютера
Качественный софт надёжно защитит ваши данные от внешних угроз и кибератак
02 февраля 2023, 19:31, ИА Амител
Защита компьютеров от вирусов и киберугроз – залог сохранности персональных данных. Многие, выбирая программу, задаются вопросом, какой антивирус лучше – Касперского или Avast. И у того, и у другого основная задача – обеспечение защиты файловой системы и информации пользователя. При этом у каждого есть свои преимущества и недостатки. Расскажем об обеих программах подробнее.
Антивирус "Аваст"
Это бесплатная программа, благодаря чему привлекает огромное количество пользователей. Её достоинствами можно назвать:
- защиту от всех известных на сегодняшний день вирусов, а также вредоносных программ;
- внедрение эвристического способа сканирования устройств;
- простоту и понятность интерфейса;
- сравнительно невысокие требования к ресурсам персональных компьютеров;
- оперативность сканирования системы;
- своевременные обновления;
- возможность запуска режима без всплывающих уведомлений о проблемах.
Бесплатная версия программы также оснащена веб-экраном для безопасности в интернете, способна отслеживать подозрительное поведение и защищать веб-камеру от несанкционированного доступа. Платная версии ПО даёт возможность защитить до пяти разных устройств, а благодаря семейному пакету можно создать до шести учётных записей и обеспечить безопасность до тридцати разных устройств.
К недостаткам антивируса "Аваст" относят:
- отсутствие доступа ко всем функциям в рамках бесплатного пакета;
- нюансы и недочёты при работе с фишинговыми страницами;
- выявление проблем, связанных с ложными удалениями безопасных файлов;
- нюансы работы по обнаружению шпионского программного обеспечения;
- сложность формирования списков исключений для антивируса.
Антивирус Касперского
Продукты этого разработчика пользуются спросом как в России, так и за её пределами. Широкая линейка позволяет купить лицензию Касперского для нужд конкретных пользователей, а также компаний и предприятий разного масштаба.
В числе главных преимуществ продуктов разработчика:
- стойкость ко всем видам угроз, в том числе к новейшим разработкам злоумышленников;
- возможность своевременно блокировать вирусы, которые только попали в Сеть;
- несколько уровней защиты компьютера;
- всесторонняя проверка системы;
- обеспечение безопасности почтовых серверов;
- контроль входящего и исходящего трафика;
- надёжная защита от фишинговых атак и спама;
- подключение родительского контроля;
- автоматическое обновление.
Выбирая, что лучше, "Аваст" или "Касперский", важно ориентироваться на личные потребности и финансовые возможности.
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