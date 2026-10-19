Мужчина поднялся в самолет с признаками алкогольного опьянения

19 октября 2026, 14:43, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Жителя Алтайского края обязали возместить авиакомпании убытки после инцидента на борту самолета. Из-за поведения пассажира рейс задержался на 29 минут, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей региона.

По материалам дела, мужчина поднялся на борт самолета с признаками алкогольного опьянения. Направляясь к своему месту, он вел себя вызывающе, привлекал внимание окружающих, требовал указать ему кресло и принести алкоголь.

Экипаж посчитал, что поведение пассажира может представлять угрозу безопасности полета. О происходящем доложили командиру воздушного судна, который принял решение отказать мужчине в перевозке и вызвать сотрудников полиции.

После инцидента был составлен рапорт о нарушении правил поведения при предполетном обслуживании и на борту самолета. Вылет пришлось отложить на 29 минут.

Авиакомпания оценила связанные с задержкой убытки в 39 258,32 рубля и обратилась в суд. Дело рассмотрел мировой судья судебного участка № 2 Благовещенского района.